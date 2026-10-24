Trường ĐH Sư phạm TPHCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành uỷ TPHCM; Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ GD&ĐT, TPHCM và nhiều địa phương.

Ngày 27/10/1976, theo Quyết định số 426 của Thủ tướng Chính phủ, trường được giao cho Bộ Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT) trực tiếp quản lý, với sứ mệnh đào tạo giáo viên cho các tỉnh, thành phía Nam. Nửa thế kỷ sau, theo Phó Thủ tướng, đây là một trong hai trường đại học sư phạm trọng điểm của đất nước.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhà trường. Quyết định của Chủ tịch nước ngày 19/8/2026 ghi nhận thành tích xuất sắc của trường trong đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực giáo viên chất lượng cao cho các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và triển khai hiệu quả các dự án, mô hình phục vụ cộng đồng. Dịp này, Khoa Tiếng Trung của trường đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Ghi nhận đóng góp nửa thế kỷ của trường cho giáo dục, đào tạo và sự phát triển của thành phố, UBND TPHCM tặng nhà trường Cờ truyền thống. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao Cờ và hoa chúc mừng.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng biểu dương và tri ân các thế hệ thầy trò nhà trường. Theo ông, dấu ấn của trường hiện diện trong từng lớp học trên khắp đất nước, nơi những thầy cô trưởng thành từ mái trường này đang ngày đêm gieo mầm tri thức, bồi đắp nhân cách cho học trò.

Dẫn Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó nhà giáo là động lực quyết định chất lượng giáo dục, Phó Thủ tướng nói: “Nếu người thầy góp phần định hình tương lai của mỗi sinh viên và học sinh, thì trường sư phạm góp phần định hình tương lai của cả một nền giáo dục”.

Ghi nhận mục tiêu đến năm 2030 trường tiếp tục khẳng định vị thế trường đại học sư phạm trọng điểm quốc gia, có uy tín ở châu Á, Phó Thủ tướng đề nghị nhà trường tập trung vào 4 định hướng. Uy tín của trường sư phạm trước hết đo bằng chất lượng những thế hệ nhà giáo mà trường đào tạo, nên trường phải đổi mới từ tuyển sinh, chương trình đến kiểm tra, đánh giá, coi thực hành sư phạm là trọng tâm. Trường cần trở thành trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo về giáo dục, trong đó có ứng dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, và giá trị nghiên cứu phải được kiểm chứng bằng chuyển biến ở từng lớp học. Trường cũng cần phối hợp với các địa phương dự báo nhu cầu giáo viên, nhất là nơi còn thiếu thầy cô, đồng thời đổi mới quản trị, phát triển đa ngành nhưng lấy sứ mạng sư phạm làm cốt lõi, tránh dàn trải.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ GD&ĐT sớm hoàn thiện đề án phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo các trường sư phạm, trình Thủ tướng Chính phủ; TPHCM và các địa phương tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, đất đai, nguồn lực cho trường và các phân hiệu. “Đầu tư cho một trường sư phạm không chỉ là đầu tư cho một cơ sở giáo dục đại học, mà còn là đầu tư cho chất lượng của hàng nghìn lớp học trong tương lai” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao Cờ truyền thống của UBND TPHCM tặng nhà trường.

GS.TS Huỳnh Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết hiện 32/34 tỉnh, thành có sinh viên đang học tại trường; ngoài TPHCM, trường mở rộng đào tạo ở Long An trước đây (nay thuộc tỉnh Tây Ninh) và Gia Lai. Theo ông, nửa thế kỷ qua bồi đắp một niềm tin: “giáo dục thay đổi khi bắt đầu từ người thầy”. Tiếp thu chỉ đạo, trường cam kết tăng đào tạo thực hành, lấy nghiên cứu sư phạm ứng dụng làm mũi nhọn, cùng các địa phương đào tạo giáo viên theo đặt hàng, phát triển đa ngành nhưng lấy sư phạm làm trọng tâm.

Buổi lễ mang chủ đề “Tự hào truyền thống, kiến tạo tương lai”, với chương trình nghệ thuật chào mừng và bộ phim tư liệu về chặng đường 50 năm của trường.

Dịp này, Phó Thủ tướng cùng các đại biểu, khách mời tham quan triển lãm sách, hình ảnh và các sản phẩm về chặng đường 50 năm của trường.

Trước đó, ngày 23/10, trường cùng Công an TPHCM, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và Sở GD&ĐT TPHCM khánh thành “Không gian học tập cộng đồng về phòng, chống ma túy” tại Tòa nhà Thư viện.

Một số hình ảnh từ buổi lễ:

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu.

Các tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tham quan trưng bày tại buổi lễ kỷ niệm