Trường ĐH Sư phạm Huế bứt phá trong đào tạo giảng viên bằng tiếng Anh

Công tác dạy và học chuyên ngành bằng tiếng Anh của Trường ĐH Sư phạm Huế được triển khai đồng bộ và mạnh mẽ từ hơn 10 năm qua.

Trong giai đoạn 2020–2026, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (ĐH Sư phạm Huế) đã chủ động triển khai và mở rộng các chương trình đào tạo chuyên ngành bằng tiếng Anh nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và chuẩn bị nguồn lực giáo viên chất lượng cao.

Nhìn lại chặng đường 6 năm, những kết quả toàn diện từ tuyển sinh, phát triển chương trình, kiểm định chất lượng đến đầu ra của sinh viên đã khẳng định vị thế tiên phong của nhà trường trong việc hiện thực hóa mục tiêu từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học.

Khẳng định chất lượng qua các con số và chuẩn kiểm định quốc tế

Trao đổi với PV, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Thoa, Trưởng phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên, Trường ĐH Sư phạm Huế cho biết, mô hình đào tạo chuyên ngành bằng tiếng Anh tại trường được đặt nền móng từ năm 2012 thông qua Chương trình TRIG (Teaching Research Innovation Grant) thuộc Dự án Giáo dục đại học 2 đối với ngành Sư phạm Toán học.

Từ thành công ban đầu, nhà trường đã từng bước mở rộng quy mô sang các ngành Sư phạm Hóa học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Sinh học và Giáo dục Tiểu học. Tính chung trong giai đoạn 2020–2026, tổng số lượng sinh viên tuyển sinh vào các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh đạt 445 sinh viên. Trong đó, ngành Sư phạm Toán học dẫn đầu với 181 sinh viên, tiếp đến là Giáo dục Tiểu học với 171 sinh viên, Sư phạm Hóa học (41 sinh viên), Sư phạm Tin học (26 sinh viên), Sư phạm Vật lý (14 sinh viên) và Sư phạm Sinh học (12 sinh viên).

Song song với việc mở rộng quy mô, công tác phát triển chương trình và đảm bảo chất lượng đào tạo luôn được nhà trường đặt lên hàng đầu. Năm 2021, chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng phát triển năng lực với 132 tín chỉ. Đến năm 2025, chương trình tiếp tục được rà soát, cập nhật lên 134 tín chỉ, bổ sung các nội dung hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số và quyền con người.

PGS.TS Trần Kiêm Minh, Trưởng Khoa Toán học, Trường ĐH Sư phạm Huế dạy lớp Toán học đào tạo bằng tiếng Anh cho sinh viên.

Tỷ lệ các học phần chuyên môn được giảng dạy bằng tiếng Anh ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc qua từng khóa học. Tiêu biểu như ở ngành Sư phạm Toán học, tỷ lệ học phần chuyên môn dạy bằng tiếng Anh đã tăng từ 85% (khóa 2020–2024) lên đến 95% (khóa 2023–2027); ngành Sư phạm Hóa học đạt 60% và Giáo dục Tiểu học đạt 45%. Đặc biệt, năm 2025, chương trình đào tạo chuyên ngành bằng tiếng Anh thuộc ngành Sư phạm Toán học đã chính thức đạt kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA.

Về chất lượng đầu ra, thống kê giai đoạn 2020–2025 ghi nhận 106 sinh viên các chương trình bằng tiếng Anh tốt nghiệp. Đáng chú ý, tỷ lệ tốt nghiệp loại Khá, Giỏi và Xuất sắc chiếm ưu thế tuyệt đối với 12 sinh viên đạt loại Xuất sắc, 34 sinh viên đạt loại Giỏi, 43 sinh viên đạt loại Khá và chỉ có 4 sinh viên xếp loại Trung bình. Kết quả này khẳng định năng lực học thuật và khả năng thích ứng tốt của sinh viên trong môi trường học tập bằng ngoại ngữ.

Các sinh viên Trường ĐH Sư phạm Huế được đào tạo chuyên ngành bằng tiếng Anh tại trường.

Chú trọng bồi dưỡng nâng cao tiếng Anh cho giảng viên

Song song đó, Nhà trường đặc biệt chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên và tự lực xây dựng nguồn học liệu. Đóng góp vào thành công trên là đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng có trình độ chuyên môn cao, hầu hết có bằng Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Giáo sư tốt nghiệp từ các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Kim Thoa, giảng viên nhà trường thường xuyên được cử tham gia các khóa bồi dưỡng tiếng Anh chuyên sâu như chương trình tiếng Anh STEM hợp tác với Quỹ TEMASEK, The HEAD Foundation (Singapore) hay các khóa nâng cao năng lực ngoại ngữ theo Đề án Ngoại ngữ quốc gia.

Các giảng viên Trường ĐH Sư phạm Huế đào tạo tiếng Anh qua các lớp bồi dưỡng nâng cao.

Song song đó, công tác tự chủ học liệu đạt nhiều bước tiến quan trọng. Trong giai đoạn 2020–2026, các giảng viên của Trường đã biên soạn và xuất bản 6 giáo trình chuyên ngành bằng tiếng Anh, tiêu biểu như các cuốn: Abstract Algebra 2 (GS.TS Lê Văn Thuyết), Linear Algebra (TS Trần Nguyễn Khánh Linh), Logic and Mathematical Reasoning (PGS.TS Trần Kiêm Minh chủ biên), English for Educational Psychology (TS Nguyễn Phước Cát Tường)... Sự ra đời của các giáo trình này giúp chuẩn hóa kiến thức và cung cấp nguồn tài liệu học thuật gốc cho sinh viên.

Đặc biệt, sinh viên các ngành sư phạm dạy bằng tiếng Anh được hòa nhập vào môi trường giao lưu quốc tế sôi động. Nhà trường thường xuyên đón tiếp các chuyên gia hàng đầu thế giới đến giảng dạy và hội thảo, như GS. Martin Kreuzer (Đại học Passau, Đức), GS. Jürgen Herzog (Đại học Duisburg-Essen, Đức) hay GS. Lorenzo Robbiano (Đại học Genoa, Ý). Sinh viên xuất sắc còn được tạo điều kiện tham gia các trường hè quốc tế, làm khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh và sinh hoạt tại Câu lạc bộ tiếng Anh chuyên ngành.

Giáo sư nước ngoài dạy bồi dưỡng môn Toán bằng tiếng Anh cho giảng viên, sinh viên nhà trường.

Chuyển từ quy mô sang chất lượng chiều sâu

Mặc dù đạt được nhiều thành tựu quan trọng nhưng PGS.TS Nguyễn Thị Kim Thoa cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai. Rào cản lớn nhất hiện nay là trình độ tiếng Anh đầu vào của sinh viên chưa đồng đều, đặc biệt là những sinh viên đến từ khu vực nông thôn, miền núi, gây ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu các học phần chuyên ngành ngay từ năm thứ nhất.

Ngoài ra, việc thiếu hụt nguồn giáo trình chuyên ngành chuẩn hóa bằng tiếng Anh, áp lực về tài chính và năng lực giảng dạy bằng tiếng Anh của một bộ phận giảng viên chưa đồng đều giữa các ngành cũng là những bài toán cần sớm tìm lời giải.

Bước sang giai đoạn mới, Trường ĐH Sư phạm Huế xác định chuyển dịch trọng tâm từ "mở rộng số lượng" sang "nâng cao chiều sâu và tính bền vững". Để đạt được mục tiêu này, nhà trường đã đề ra hệ thống giải pháp đồng bộ và toàn diện:

Chuẩn hóa năng lực đầu vào và đầu ra: Nghiên cứu nâng chuẩn năng lực tiếng Anh đầu vào của sinh viên tham gia chương trình lên trình độ B1 (Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) và định hướng chuẩn đầu ra đạt trình độ B2. Xây dựng lộ trình phát triển tiếng Anh tích hợp với học phần chuyên môn để phát triển đồng thời ngôn ngữ và kiến thức nghề nghiệp.

Đổi mới phương pháp và hình thức đánh giá: Đẩy mạnh áp dụng các phương pháp dạy học tích cực như học tập qua dự án, giải quyết vấn đề, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số trong mô phỏng thực hành. Hoàn thiện công tác kiểm tra, đánh giá đồng thời cả năng lực chuyên môn lẫn năng lực sử dụng tiếng Anh.

Mở rộng quy mô ngành học và đào tạo quốc tế: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để mở rộng chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh sang các ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên, Sư phạm Công nghệ, Giáo dục Mầm non và một số chuyên ngành bậc sau đại học. Đồng thời, phối hợp với Bộ GD&ĐT và Đại học Huế xây dựng cơ chế thu hút sinh viên quốc tế đến học tập.

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Thoa, Trưởng phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên, Trường ĐH Sư phạm Huế báo cáo tại Hội nghị về công tác bồi dưỡng tiếng Anh cho đội ngũ giáo viên.

Đặc biệt, nhà trường kiến nghị Bộ GD&ĐT sớm ban hành hướng dẫn cụ thể để triển khai Nghị định số 222/2025/NĐ-CP và Quyết định số 2371/QĐ-TTg về việc từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học, tạo hành lang pháp lý và cơ chế hỗ trợ nguồn lực cho các cơ sở đào tạo sư phạm.

TS Lê Hồ Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Huế khẳng định, với nền tảng kinh nghiệm tích lũy qua hơn một thập kỷ cùng quyết tâm đổi mới sáng tạo, nhà trường đang tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo bằng tiếng Anh. Đây sẽ là bệ phóng vững chắc để đơn vị cung cấp đội ngũ giáo viên tương lai giỏi chuyên môn, vững ngoại ngữ, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nước nhà.