Trường ĐH Sư phạm Hà Nội lập thêm 3 trường trực thuộc: Teen có thêm lựa chọn mới

Ba trường mới, loạt lĩnh vực từ Văn - Sử đến AI, Khoa học dữ liệu

Theo thông tin từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 3 đơn vị mới được thành lập gồm Trường Khoa học Nhân văn, Trường Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Ngôn ngữ và Văn hóa.

Với thí sinh yêu thích các môn xã hội, Trường Khoa học Nhân văn quy tụ những lĩnh vực như Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Triết học. Đây là nhóm ngành phù hợp với những bạn quan tâm đến văn hóa, xã hội, giáo dục, nghiên cứu và các lĩnh vực liên quan đến con người.

Đáng chú ý, HNUE những năm gần đây không chỉ tuyển các ngành đào tạo giáo viên. Năm 2026, trường có các chương trình ngoài sư phạm như Giáo dục và Truyền thông, Địa lý tài nguyên và môi trường, Quốc tế học, Hóa dược, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. (Ảnh: HNUE)

Điều này đồng nghĩa teen yêu thích Văn, Sử hay Địa không nhất thiết chỉ có một lựa chọn duy nhất là trở thành giáo viên. Tùy chương trình và định hướng nghề nghiệp, các bạn có thể tìm hiểu thêm những hướng đi liên quan đến nghiên cứu, truyền thông, văn hóa, quốc tế học hay môi trường.

Ở nhóm khoa học tự nhiên và công nghệ, Trường Khoa học Tự nhiên và Công nghệ quy tụ các lĩnh vực Vật lý, Hóa học, Sinh học, Kỹ thuật và Công nghệ.

Đây cũng là khu vực đang xuất hiện nhiều lựa chọn mới tại HNUE. Năm 2026, trường tuyển Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Hóa học (Hóa dược), Sinh học, Công nghệ sinh học và các chương trình thuộc nhóm khoa học tự nhiên. Nếu yêu thích Toán, Tin, Vật lý hoặc các môn khoa học, teen có thể đặc biệt chú ý nhóm này khi theo dõi thông tin tuyển sinh những năm tới.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. (Ảnh: HNUE)

Không chỉ sư phạm: Ngoại ngữ, văn hóa cũng có “đất”

Một lựa chọn khác dành cho những teen có thế mạnh ngoại ngữ là Trường Ngôn ngữ và Văn hóa. Đơn vị này tập trung vào các lĩnh vực Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Việt Nam học.

Trong danh mục đào tạo hiện nay, HNUE đã có những chương trình khá mới như Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế, Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam, Quốc tế học.

Điểm đáng chú ý là hướng đào tạo này cho thấy một thay đổi khá rõ trong lựa chọn dành cho thí sinh: học tại một trường vốn được biết đến nhiều với đào tạo giáo viên nhưng không đồng nghĩa chỉ có các ngành sư phạm.

Năm 2026, HNUE tổ chức tuyển sinh 59 chương trình đào tạo đại học chính quy thuộc 9 lĩnh vực, trong đó có 8 chương trình mới ngoài sư phạm. Vì vậy, với teen đang chuẩn bị chọn ngành cho mùa tuyển sinh 2027, việc theo dõi HNUE không chỉ dành cho những bạn định hướng trở thành giáo viên.

3 Trường trực thuộc mới của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. (Ảnh: HNUE)

Nếu thí sinh 2K9 đặt "tầm ngắm" vào HNUE cho năm 2027, teen nên đặc biệt theo dõi 3 nhóm thông tin: ngành/chương trình chính thức được tuyển, chỉ tiêu và phương thức - tổ hợp xét tuyển.

Ở thời điểm hiện tại, điều có thể thấy khá rõ là “bản đồ” ngành học của HNUE đang ngày càng mở rộng: từ những lĩnh vực quen thuộc như Văn, Sử, Địa, ngoại ngữ đến AI, Khoa học dữ liệu, Công nghệ sinh học, Hóa dược và các chương trình liên quan đến truyền thông, quốc tế.