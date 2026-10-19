Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội kết nối đào tạo với thực tiễn sáng tạo nghệ thuật

Mở rộng không gian sáng tạo cho sinh viên

Với chủ đề “Chuyện thanh xuân”, Liên hoan hướng tới tạo không gian để sinh viên kể những câu chuyện về tuổi trẻ, thể hiện ký ức, tình yêu, khát vọng và góc nhìn về cuộc sống thông qua các tác phẩm nghệ thuật.

Ban lãnh đạo trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội giao lưu và trả lời báo chí.

Các hoạt động của Liên hoan dự kiến trải rộng trên nhiều lĩnh vực như sân khấu, điện ảnh, truyền hình, kịch bản dân tộc, múa, nhiếp ảnh và mỹ thuật. Thay vì hoạt động riêng lẻ theo từng chuyên ngành, sinh viên được khuyến khích phối hợp, kết hợp các hình thức thể hiện để tạo nên những tác phẩm vừa mang dấu ấn cá nhân, vừa phát huy sức sáng tạo tập thể.

Bên cạnh việc giới thiệu các tác phẩm, Liên hoan còn tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận môi trường làm nghề thực tế thông qua hoạt động kết nối với giảng viên, nghệ sĩ, nhà sản xuất và các đơn vị nghệ thuật. Qua đó, những ý tưởng hình thành từ giảng đường có điều kiện phát triển thành sản phẩm nghệ thuật đến với công chúng.

Để hỗ trợ sinh viên hiện thực hóa ý tưởng, nhà trường bước đầu dành nguồn kinh phí và lựa chọn những sinh viên có thành tích học tập nổi bật ở các chuyên ngành tham gia hoạt động sáng tạo, tăng cường cơ hội hợp tác liên ngành.

Hiệu trưởng trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội TS, NSƯT Bùi Như Lai phát biểu khai mạc tại chương trình công bố Liên hoan nghệ thuật “Chuyện thanh xuân”.

Theo TS, NSƯT Bùi Như Lai, Hiệu trưởng trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, nhà trường mong muốn tác phẩm của sinh viên “không chỉ dành cho việc thi tốt nghiệp” mà còn trở thành tiếng nói, thể hiện quan điểm và góc nhìn của người trẻ trước những vấn đề của cuộc sống.

Chia sẻ về tên gọi “Chuyện thanh xuân”, ông Bùi Như Lai cho biết, Ban tổ chức đã dành nhiều tháng cân nhắc trước khi thống nhất lựa chọn. Tên gọi gửi gắm tinh thần nhiệt huyết, dấn thân, khám phá và không ngừng sáng tạo của tuổi trẻ.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đánh giá cao những đổi mới của nhà trường, đồng thời ghi nhận vị thế trong lĩnh vực đào tạo sân khấu, điện ảnh.

“Vị trí trong sự nghiệp đào tạo của ngành sân khấu, điện ảnh hiện nay được đánh giá là đứng đầu. Từ chất lượng cho đến số lượng, có thể khẳng định là như vậy”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu đánh giá cao vị thế trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Theo Thứ trưởng, nhà trường cần tiếp tục phát huy thế mạnh trong đào tạo, biểu diễn, tổ chức biểu diễn và nghiên cứu khoa học, trong đó chất lượng đào tạo phải được thể hiện qua những tác phẩm nghệ thuật cụ thể.

Từ mô hình “Chuyện thanh xuân”, ông cũng gợi mở khả năng mở rộng quy mô trong những năm tới, hướng đến phát triển các liên hoan phim sinh viên hoặc liên hoan sân khấu dành cho các trường văn hóa, nghệ thuật trên toàn quốc. Đây cũng là hướng đi góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, đáp ứng nhu cầu nhân lực sáng tạo trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa.

Ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới

Cùng với việc công bố Liên hoan nghệ thuật “Chuyện thanh xuân”, trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới, kế thừa những giá trị truyền thống và hướng tới hình ảnh sáng tạo, năng động, hội nhập.

Bộ nhận diện được phát triển từ những biểu tượng quen thuộc của nhà trường như cuốn sách mở, băng phim và khuôn mặt người diễn viên trên sân khấu. Các chi tiết đồ họa được điều chỉnh theo hướng linh hoạt, phù hợp với nhiều không gian sử dụng và nền tảng truyền thông hiện đại.

Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới.

Màu đỏ được lựa chọn làm màu chủ đạo, thể hiện nhiệt huyết, đam mê và năng lượng sáng tạo. Hệ thống hình khối lấy cảm hứng từ quạt chèo, mặt nạ, cánh gà sân khấu, cuộn phim và ánh đèn biểu diễn, góp phần tạo nên diện mạo mang đặc trưng của môi trường đào tạo nghệ thuật.

Không chỉ làm mới hình ảnh, bộ nhận diện còn truyền tải tinh thần tôn trọng sự khác biệt, đề cao kết nối và hợp tác giữa các cá nhân, chuyên ngành nghệ thuật.

Với thông điệp “Kế thừa tinh hoa truyền thống bằng hơi thở đương đại”, bộ nhận diện mới thể hiện định hướng của nhà trường trong việc gìn giữ bản sắc, đồng thời đổi mới để đáp ứng yêu cầu đào tạo nghệ thuật trong bối cảnh hội nhập.

Các đại biểu cùng cán bộ, giảng viên trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện.

Dự kiến, các tác phẩm và hoạt động của Liên hoan “Chuyện thanh xuân” sẽ được giới thiệu trong tháng 12/2026. Những tác phẩm có chất lượng được kỳ vọng tiếp tục tham gia các liên hoan nghệ thuật trong nước, khu vực và quốc tế, góp phần đưa sản phẩm sáng tạo của sinh viên đến gần hơn với công chúng.