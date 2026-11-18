Đồng chí Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM (thứ 3 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 đến tập thể sư phạm SGU. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Thành Phong, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM; Phạm Thị Thanh Hiền, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM; Nguyễn Thị Nhật Hằng, Thành ủy viên, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM; Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM; Trương Quốc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TPHCM; cùng đại diện các sở, ngành, cơ sở giáo dục và đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.

Mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo

Phát biểu tại buổi lễ, TS Võ Văn Thật, Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn, bày tỏ niềm xúc động khi lần đầu tiên trên cương vị mới được gặp gỡ đông đảo các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, viên chức và sinh viên nhà trường trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

TS Võ Văn Thật, Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn, phát biểu tại buổi lễ

TS Võ Văn Thật nhắc lại chặng đường 54 năm hình thành và phát triển của nhà trường, từ cơ sở đào tạo giáo viên trung học ở miền Nam, Trường CĐ Sư phạm TPHCM đến Trường ĐH Sài Gòn ngày nay. Qua từng giai đoạn, các thế hệ cán bộ, giảng viên đã góp phần xây dựng truyền thống đoàn kết, trách nhiệm và không ngừng đổi mới.

Đáng chú ý, Hiệu trưởng Võ Văn Thật cho biết, trong tháng 10-2026, UBND TPHCM đã ban hành hai quyết định quan trọng liên quan đến việc mở rộng quy mô nhà trường. Theo đó, trụ sở Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây được chuyển giao cho Trường ĐH Sài Gòn quản lý; đồng thời, Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu được sáp nhập vào Trường ĐH Sài Gòn.

Tiếp đó, ngày 12-11, UBND TPHCM ban hành quyết định chuyển giao tài sản công tại cơ sở 2 Trường CĐ Trần Đại Nghĩa cho Trường ĐH Sài Gòn quản lý, sử dụng.

Sau khi tiếp nhận và mở rộng, Trường ĐH Sài Gòn có 9 cơ sở hoạt động với tổng diện tích 286.522m²; đội ngũ 1.051 cán bộ, viên chức, người lao động, trong đó có 3 giáo sư, 55 phó giáo sư và 231 tiến sĩ.

Nhà trường hiện đào tạo 8 ngành trình độ tiến sĩ, 17 ngành trình độ thạc sĩ, 48 ngành và chuyên ngành trình độ đại học, 4 ngành trình độ cao đẳng, với hơn 26.000 người học.

Theo TS Võ Văn Thật, những thay đổi này mở ra cơ hội phát triển nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với một trường đại học công lập trực thuộc UBND TPHCM. Nhà trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố trong không gian phát triển mới.

Hiệu trưởng SGU cũng kêu gọi tập thể sư phạm phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; đồng thời mong muốn sinh viên chủ động học tập, làm chủ công nghệ, rèn luyện bản lĩnh và khát vọng cống hiến.

Tri ân người thầy gần 20 năm gắn bó

Một trong những nội dung xúc động của buổi lễ là chương trình tri ân PGS-TS Phạm Hoàng Quân, Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn.

Ban giám hiệu đương nhiệm SGU trao quà tri ân PGS-TS Phạm Hoàng Quân. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Gần 20 năm gắn bó với nhà trường, PGS-TS Phạm Hoàng Quân đã dành nhiều tâm huyết cho công tác quản lý, xây dựng đội ngũ và phát triển hoạt động đào tạo. Những hình ảnh, thước phim ghi lại hành trình công tác của ông được trình chiếu tại buổi lễ, gợi lại nhiều dấu ấn và kỷ niệm đối với các thế hệ cán bộ, giảng viên.

Trong phát biểu của mình, TS Võ Văn Thật dành lời cảm ơn đặc biệt đến người tiền nhiệm, ghi nhận những đóng góp và tâm huyết của PGS-TS Phạm Hoàng Quân đối với sự phát triển của Trường ĐH Sài Gòn.

PGS-TS Phạm Hoàng Quân phát biểu tại sự kiện. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Đáp lại tình cảm của tập thể nhà trường, PGS-TS Phạm Hoàng Quân gửi lời cảm ơn đến các thế hệ lãnh đạo, đồng nghiệp, cộng sự và những người đã luôn đồng hành, ủng hộ ông trong suốt quá trình công tác. Ông bày tỏ mong muốn tập thể nhà trường tiếp tục đoàn kết, đồng hành cùng ban lãnh đạo mới để đưa Trường ĐH Sài Gòn phát triển hơn nữa.

Đại diện sinh viên phát biểu tri ân, Lê Diệu Thảo, sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng, có điểm trung bình tích lũy 3,89 và đạt giải ba Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên năm 2026, chia sẻ rằng món quà thiết thực nhất sinh viên dành cho thầy cô chính là sự tiến bộ và trưởng thành mỗi ngày.

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tập thể và cá nhân SGU. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Dịp này, nhà trường công bố các quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân thuộc Trường ĐH Sài Gòn và Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu, vì có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM Cao Thanh Bình trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho các đơn vị SGU. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Đồng chí Trương Quốc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TPHCM trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM cho các tập thể cá nhân SGU. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Chủ tịch UBND TPHCM tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 7 tập thể; tặng bằng khen cho 4 tập thể và 29 cá nhân; trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM cho 18 cá nhân.

Tiết mục văn nghệ chào mừng của giảng viên, sinh viên SGU. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Các hình thức khen thưởng là sự ghi nhận đối với những đóng góp bền bỉ của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng nhà trường.