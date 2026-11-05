Trường ĐH Quy Nhơn là cơ sở đào tạo tiến sĩ trong nước ngành Hóa lý

Trường Đại học Quy Nhơn là 1 trong 3 cơ sở đào tạo tiến sĩ trong nước đối với ngành Hóa lý theo Đề án 89. Ảnh: Trần Dung

Theo đó, danh sách này gồm 116 ngành đào tạo đáp ứng yêu cầu của Đề án 89. Trường Đại học Quy Nhơn là 1 trong 3 cơ sở đào tạo được công bố trong danh sách cơ sở đào tạo tiến sĩ trong nước đối với ngành Hóa lý (mã số 9440119).

Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực đào tạo sau đại học và định hướng phát triển học thuật của Trường Đại học Quy Nhơn; đồng thời mở ra thêm cơ hội phát triển đội ngũ giảng viên trình độ cao, nâng cao chất lượng đào tạo và thúc đẩy nghiên cứu khoa học.