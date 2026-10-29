Trường ĐH Ngoại thương thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục, mở rộng cơ hội cho sinh viên

Ngày 29/10/2026, trường ĐH Ngoại thương phối hợp với ĐH Bang California, Fullerton tổ chức Diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục Đại học lần thứ 8, với chủ đề “Tư duy toàn cầu, nền tảng địa phương: Thúc đẩy quốc tế hóa toàn diện tại chỗ trong giáo dục đại học”.

Diễn đàn thu hút sự quan tâm của các đại diện đến từ 25 đại sứ quán, 45 cơ sở giáo dục trong và ngoài nước cùng 30 doanh nghiệp, thể hiện sự kết nối giữa các bên trong thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục đại học.

PGS. TS Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại thương phát biểu khai mạc Diễn đàn.

Tạo cơ hội trải nghiệm quốc tế cho mọi sinh viên

Phát biểu khai mạc, PGS. TS Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại thương, đặt vấn đề trong bối cảnh giáo dục đại học đang thay đổi nhanh dưới tác động của công nghệ mới, các thách thức toàn cầu và sự chuyển dịch của thị trường lao động. Theo bà, sinh viên ngày nay không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn cần năng lực quốc tế, hiểu biết văn hóa và khả năng thích ứng.

Tuy nhiên, không phải sinh viên nào cũng có cơ hội học tập ở nước ngoài. Vì vậy, quốc tế hóa cần mang lại giá trị cho mọi người học, kể cả những sinh viên không tham gia các chương trình trao đổi quốc tế.

Từ đó, FIHE 8 tập trung vào hai câu hỏi chính: Làm thế nào để triển khai quốc tế hóa tại chỗ một cách toàn diện trong trường đại học; làm thế nào để quá trình này tạo ra nhiều giá trị hơn cho sinh viên, nhà trường và doanh nghiệp?

TS. Ronald S. Rochon - Hiệu trưởng ĐH Bang California, Fullerton phát biểu dẫn đề.

Trong bài phát biểu đề dẫn đầu tiên, TS. Ronald S. Rochon - Hiệu trưởng ĐH Bang California, Fullerton, chia sẻ về quá trình hợp tác giữa trường ĐH Ngoại thương (FTU) và ĐH Bang California, Fullerton (CSUF), từ trao đổi sinh viên đến các chương trình song bằng. Theo ông, nếu trước đây, quốc tế hóa thường gắn với việc sinh viên ra nước ngoài, thì câu hỏi quan trọng hơn hiện nay là làm thế nào để cơ hội học tập mang tính quốc tế đến được với cả những sinh viên không có điều kiện tham gia các chương trình trao đổi.

Ông cho biết, sinh viên tại CSUF sử dụng tới 94 ngôn ngữ khác nhau, nhưng một môi trường đa dạng chưa chắc đã tự tạo ra sự thấu hiểu. Điều quan trọng là nhà trường phải tạo điều kiện để sinh viên thực sự gặp gỡ, trao đổi và học hỏi từ những người có nền tảng khác mình.

GS. Jay S. Siegel - Phó Hiệu trưởng ĐH Hồng Kông phát biểu dẫn đề.

Tiếp nối góc nhìn đó, GS. Jay S. Siegel - Phó Hiệu trưởng ĐH Hồng Kông tập trung vào yếu tố văn hóa. Theo ông, nếu các trường đại học kỳ vọng sinh viên có tư duy toàn cầu, hiểu biết quốc tế và khả năng làm việc với những người khác biệt về nền tảng, thì trước hết, nhà trường phải tạo ra một môi trường đủ cởi mở để sinh viên được trải nghiệm.

Thông điệp “Hòa nhập nhưng không hòa tan” được ông nhấn mạnh như một nguyên tắc quan trọng. Quốc tế hóa không đồng nghĩa với việc đánh mất bản sắc, mà là học cách tôn trọng sự khác biệt, hiểu người khác và vẫn giữ được sự tự tin vào những giá trị của mình.

Các đại biểu theo dõi nội dung trao đổi tại FIHE 8.

Từ những góc nhìn khác nhau, các diễn giả thống nhất rằng, quốc tế hóa tại chỗ không thể chỉ được đo bằng số chương trình hay số sinh viên đi nước ngoài. Điều quan trọng hơn là những gì sinh viên thực sự nhận được: Cảm giác thuộc về, khả năng làm việc với sự khác biệt, tư duy cởi mở và những năng lực cụ thể được hình thành sau mỗi trải nghiệm.

Cách đánh giá quốc tế hóa vì vậy cũng cần chuyển từ câu hỏi “Có bao nhiêu sinh viên tham gia?” sang “Sinh viên thực sự đạt được gì?”.

Kết nối đại học và doanh nghiệp để phát triển năng lực người học

Phiên buổi chiều có chủ đề “Hợp tác Đại học - Doanh nghiệp: Thích ứng với thách thức của môi trường làm việc toàn cầu và cùng kiến tạo năng lực toàn cầu cho người học”. Nội dung thảo luận tập trung vào việc làm thế nào để những trải nghiệm giáo dục mang tính quốc tế được chuyển hóa thành năng lực thực sự của sinh viên.

PGS. TS Nguyễn Minh Hằng - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại thương phát biểu khởi đầu phiên buổi chiều.

Phát biểu mở đầu phiên chiều, PGS. TS Nguyễn Minh Hằng - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại thương nhấn mạnh, trường đại học và doanh nghiệp cần hợp tác chặt chẽ và sáng tạo hơn. Theo bà, điều quan trọng không phải là số lượng thỏa thuận đã ký mà là chất lượng hợp tác và những giá trị thực tế sinh viên nhận được.

Trong bài phát biểu đề dẫn, TS. Sridhar Sundaram - Trưởng khoa Kinh tế và Kinh doanh, ĐH Bang California, Fullerton, dành nhiều thời gian trao đổi về trí tuệ nhân tạo và sự thay đổi của công việc trong tương lai. Theo ông, vấn đề không còn là sinh viên có được tiếp cận trí tuệ nhân tạo hay không, mà là biết sử dụng công nghệ này như thế nào. Công nghệ có thể thay đổi nhanh, nhưng người học vẫn cần tư duy phân tích, khả năng sáng tạo, thích ứng và đặc biệt là khả năng đưa ra những quyết định phù hợp khi sử dụng công nghệ.

TS.Sridhar Sundaram - Trưởng khoa Kinh tế và Kinh doanh, ĐH Bang California, Fullerton phát biểu dẫn đề về hợp tác đại học, doanh nghiệp trong đồng kiến tạo nguồn nhân lực cho thế giới đang thay đổi nhanh chóng, từ góc nhìn Hoa Kỳ.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, các diễn giả thống nhất rằng, những năng lực cần thiết cho môi trường làm việc toàn cầu cần được hình thành ngay từ khi sinh viên còn ở trường. Đó là khả năng thích ứng, phối hợp với những người có nền tảng và góc nhìn khác nhau, vận dụng kiến thức vào thực tế và học hỏi từ trải nghiệm.

Trường đại học và doanh nghiệp, vì vậy cần cùng tham gia vào quá trình phát triển người học từ sớm. Việc kết nối kiến thức học thuật với yêu cầu và bối cảnh thực tế sẽ góp phần hình thành những năng lực toàn cầu cần thiết cho sinh viên.

Các đại biểu tham dự “Diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục Đại học lần thứ 8” do trường ĐH Ngoại thương phối hợp với ĐH Bang California, Fullerton tổ chức.

Qua hai phiên thảo luận, các ý kiến tại FIHE 8 nhấn mạnh rằng, quốc tế hóa tại chỗ không đơn giản là tổ chức thêm các hoạt động quốc tế trong trường đại học. Quan trọng hơn là tạo ra môi trường để mọi sinh viên đều có cơ hội tiếp xúc với những góc nhìn khác nhau, học cách làm việc với sự khác biệt và từng bước hình thành những năng lực cần thiết cho tương lai.