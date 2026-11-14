Trường ĐH Ngoại thương thành lập thêm Trường Công nghệ và Khoa học ứng dụng

Theo công bố của Trường ĐH Ngoại thương, Trường Công nghệ và Khoa học ứng dụng (CTAS) có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao và bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu, phát triển, làm chủ và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, tạo ra giá trị mới về tri thức, công nghệ, kinh tế và xã hội.

CTAS hướng tới trở thành trường hàng đầu trong nước, uy tín quốc tế về đào tạo và nghiên cứu trong một số lĩnh vực khoa học công nghệ và khoa học ứng dụng trọng điểm, đặc biệt đào tạo và phát triển các công nghệ liên ngành có tính ứng dụng cao.

Trường định hướng phát các ngành khoa học công nghệ tiên tiến phục vụ đất nước cũng như đáp ứng nhu cầu thế giới. Bên cạnh các lĩnh vực mũi nhọn như khoa học máy tính, AI, khoa học dữ liệu, CTAS từng bước phát triển các hướng công nghệ chiến lược phù hợp với nhu cầu xã hội và thế mạnh của Trường ĐH Ngoại thương, như an toàn hệ thống và an ninh mạng, blockchain, tính toán lượng tử, các hệ thống thông minh và tự động hóa…

Sinh viên Trường ĐH Ngoại thương. Ảnh: FTU.

Trường cũng thúc đẩy nghiên cứu và đào tạo liên ngành giữa công nghệ với các lĩnh vực kinh tế – xã hội. Trong đó, các thế mạnh của Trường ĐH Ngoại thương về kinh tế, kinh doanh, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, thương mại, chuỗi cung ứng, luật và quản trị là những hướng ứng dụng trọng tâm, đồng thời tạo nền tảng mở rộng sang những lĩnh vực khác. Người học được phát triển năng lực sáng tạo, làm chủ công nghệ và giải quyết các vấn đề thực tiễn bằng tư duy liên ngành.

GS.TS Lê Sỹ Vinh được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Công nghệ và Khoa học ứng dụng. Các phó hiệu trưởng của Trường Công nghệ và Khoa học ứng dụng gồm: PGS.TS Lê Hồng Phương và PGS.TS Đặng Xuân Thọ.

Như vậy, đến nay, Trường ĐH Ngoại thương đã thành lập 5 trường gồm: Trường Kinh tế và Quản lý công (College of Economics and Public Management); Trường Kinh doanh (College of Business); Trường Luật và Khoa học chính trị (College of Law and Political Science); Trường Kinh doanh và Sáng tạo Việt – Nhật (Vietnam – Japan College of Business and Innovation); Trường Công nghệ và Khoa học ứng dụng (College of Technology and Applied Sciences.

Theo kế hoạch, Trường ĐH Ngoại thương định hướng thành lập tổng cộng 7 trường và dự kiến còn 2 trường gồm: Trường Tài chính – Kế toán (College of Finance and Accounting); Trường Ngôn ngữ, Văn hóa và Nghệ thuật (College of Languages, Culture and Arts).