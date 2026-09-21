Trường ĐH Nghệ thuật Huế khai giảng năm học mới

Các tân sinh viên Trường ĐH Nghệ thuật Huế, năm học 2026-2027.

Cột mốc khẳng định chất lượng và uy tín đào tạo

Sự kiện đánh dấu cột mốc phát triển quan trọng trong công tác bảo đảm chất lượng đào tạo của Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế (ĐH Nghệ thuật Huế), đồng thời chính thức chào đón 327 tân sinh viên bước vào năm học mới.

Lễ khai giảng năm học mới của Trường ĐH Nghệ thuật Huế.

Tại buổi lễ, đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQG Hà Nội đã công bố Quyết định số 491/QĐ-KĐCL ngày 15/9/2026 về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường ĐH Nghệ thuật Huế (có giá trị trong thời hạn 5 năm). PGS.TS Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQG Hà Nội đã trực tiếp trao Giấy chứng nhận cho lãnh đạo nhà trường.

Đại diện nhà trường nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQG Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế đã chúc mừng và ghi nhận những nỗ lực của tập thể Trường ĐH Nghệ thuật, đồng thời đưa ra những định hướng quan trọng để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và sáng tạo nghệ thuật trong giai đoạn mới.

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế phát biểu chỉ đạo định hướng phát triển đối với nhà trường.

Đáp từ tại buổi lễ, TS Phan Lê Chung, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường ĐH Nghệ thuật Huế nhấn mạnh việc đạt chuẩn kiểm định chất lượng không phải là đích đến cuối cùng mà là động lực để nhà trường tiếp tục cải tiến liên tục, chuyển hóa các tiêu chuẩn chất lượng thành văn hóa quản trị, giảng dạy và sáng tạo nghệ thuật thực chất.

Đại học Huế tặng hoa chúc mừng Trường ĐH Nghệ thuật.

Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026–2027 và kỳ vọng vào thế hệ trẻ

Trong diễn văn khai giảng, TS Phan Lê Chung đã chính thức tuyên bố bắt đầu năm học 2026–2027 và nhiệt liệt chào mừng 327 tân sinh viên gia nhập ngôi trường có lịch sử gần 70 năm phát triển. Bước vào năm học mới, nhà trường xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm là: Nâng cao chất lượng đào tạo; Đẩy mạnh nghiên cứu và sáng tạo; Xây dựng môi trường giáo dục nhân văn; Tăng cường kết nối cộng đồng; Lan tỏa văn hóa chất lượng.

TS Phan Lê Chung, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường ĐH Nghệ thuật Huế phát biểu chào mừng năm học mới.

Đại diện cho các tân sinh viên khóa 2026–2030, em Đào Thị Duy Nhất (ngành Sư phạm Mỹ thuật) đã phát biểu cảm tưởng, bày tỏ niềm tự hào khi trở thành sinh viên của trường và quyết tâm nỗ lực học tập, rèn luyện để theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Cũng trong khuôn khổ lễ khai giảng, Trường Đại học Nghệ thuật Huế đã vinh danh và khen thưởng các sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2026:

Khen thưởng các thủ khoa trường.

Tuyên dương 3 Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2026: Châu Thị Bích Ngọc (Sư phạm Mỹ thuật - 25,75 điểm), Đào Thị Duy Nhất (Sư phạm Mỹ thuật - 25,75 điểm) và Phạm Thị Uyên Phương (Thiết kế Nội thất - 25,75 điểm).

Khen thưởng Thủ khoa các ngành đào tạo: Tôn Thị Mỹ (Hội họa - 24,50 điểm), Trần Đình Hưng Thịnh (Điêu khắc - 21,25 điểm), Tạ Trần Lâm Kha (Thiết kế Đồ họa - 25,50 điểm) và Phan Ngô Ngọc Anh (Thiết kế Thời trang - 23,00 điểm) cùng các thủ khoa tuyển sinh.

Đặc biệt, ông Phan Thanh Quang đã thay mặt Ban tổ chức trao Quỹ học bổng Tôn Thất Đào (do Công ty Điêu khắc đá Trung Cường - Đà Nẵng tài trợ) cho sinh viên Trần Đình Hưng Thịnh - Thủ khoa ngành Điêu khắc, nhằm tiếp thêm động lực cho tài năng trẻ trên con đường sáng tạo nghệ thuật.