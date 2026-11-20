Sinh viên Trường Đại học Luật TPHCM tặng thiệp tri ân thầy cô giáo. Ảnh: NTCC.

Ngày 20/11, Trường Đại học Luật TPHCM (ULAW) tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng thời phát động chương trình “ULAW Cùng kiến tạo - Mỗi ý tưởng, một thay đổi”.

Đổi mới sáng tạo gắn với trách nhiệm tiếp nhận và phản hồi

TS. Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM, nhấn mạnh đổi mới sáng tạo cần bắt đầu từ những vấn đề cụ thể trong thực tiễn công việc.

Đó có thể là một quy trình được đơn giản hóa, phương thức phối hợp hiệu quả hơn hoặc cách làm mới nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và phục vụ người học.

Theo ông, điều quan trọng là các ý tưởng phải được lắng nghe, tạo điều kiện triển khai và ghi nhận trên cơ sở hiệu quả thực tế.

Chương trình “ULAW Cùng kiến tạo - Mỗi ý tưởng, một thay đổi” được xây dựng với năm hợp phần gồm: “Ý tưởng 5 phút”, “Thách thức ULAW”, “Hiến kế chiến lược và chính sách”, “ULAW Innovation Sandbox” và “ULAW Innovation Day”. Các hợp phần tạo thành cơ chế kết nối từ tiếp nhận đề xuất, giải quyết những vấn đề ưu tiên đến thử nghiệm, đánh giá và lan tỏa sáng kiến.

TS. Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM, phát biểu tại buổi lễ.

Trong giai đoạn đầu, nhà trường triển khai hợp phần “Ý tưởng 5 phút” dành cho viên chức, người lao động, khuyến khích mỗi cá nhân đề xuất cải tiến từ chính công việc hằng ngày. Người tham gia chỉ cần xác định vấn đề, nêu giải pháp và lợi ích mong đợi, không nhất thiết phải xây dựng đề án hoàn chỉnh ngay từ đầu.

Lãnh đạo nhà trường xác định đổi mới phải đi đôi với trách nhiệm tiếp nhận và phản hồi. Các đề xuất được xem xét công bằng, xác định hướng xử lý cụ thể, từ áp dụng, thử nghiệm, tiếp tục hoàn thiện đến giải thích rõ lý do đối với những ý tưởng chưa phù hợp. Viện Sở hữu trí tuệ, Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo được giao chủ trì, phối hợp với Phòng Chuyển đổi số và các đơn vị triển khai chương trình.

Thông qua chương trình, ULAW hướng đến chuyển hóa tinh thần gắn bó, trách nhiệm và tình yêu nghề của đội ngũ thành những cải tiến có thể đo lường trong giảng dạy, nghiên cứu, quản trị và phục vụ người học.

Nhà trường phát động dự án "Không gian di sản số ULAW". Ảnh: NTCC.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, nhà trường tổ chức nghi thức ra mắt Hub Hệ sinh thái ULAW Legal Insight, phát triển không gian kết nối tri thức pháp lý, lan tỏa thông tin chính sách và đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với cộng đồng.

Bên cạnh đó, nhà trường công bố và phát động dự án “Không gian di sản số ULAW”, hướng đến số hóa, lưu giữ và giới thiệu những dấu mốc lịch sử, tư liệu, hình ảnh và thành tựu trong hành trình phát triển của nhà trường.

Tri ân những người bồi đắp uy tín và giá trị học thuật

TS. Lê Trường Sơn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ thầy cô đã đặt nền móng, xây dựng đội ngũ, phát triển các ngành học và gìn giữ chuẩn mực học thuật. Ông đồng thời ghi nhận những cống hiến bền bỉ của đội ngũ viên chức, người lao động trong suốt hành trình phát triển nhà trường.

Các thế hệ nhà giáo Trường Đại học Luật TPHCM gặp mặt tại lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: NTCC.

Theo Hiệu trưởng, uy tín của một cơ sở giáo dục đại học không chỉ được xác lập bằng những thành tựu hay danh hiệu, mà còn được bồi đắp từ trí tuệ, tâm huyết và nhân cách nghề nghiệp của nhiều thế hệ.

Đối với một ngôi trường lấy đào tạo pháp luật làm nòng cốt, trách nhiệm của người giảng viên không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức chuyên môn, mà còn góp phần hình thành cho người học tư duy có căn cứ, thái độ tôn trọng sự thật, tinh thần công bằng và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

“Danh xưng 'giảng viên ULAW' mang theo uy tín được nhiều thế hệ vun đắp; chính sự tận tâm và nhân cách nghề nghiệp của từng thầy cô đang làm cho danh xưng ấy có giá trị hơn mỗi ngày”, TS. Lê Trường Sơn chia sẻ.

Dịp này, nhà trường vinh danh PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, Trưởng Khoa Luật Hình sự, với danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2026 và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT với danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Ảnh: NTCC.

Năm 2026, ULAW ghi nhận những bước tiến trong chuẩn hóa chất lượng đào tạo và hội nhập quốc tế khi có 10 chương trình đào tạo ở cả ba trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ được công nhận đạt chuẩn kiểm định quốc tế FIBAA đến năm 2031. Đáng chú ý, với 4 chương trình đào tạo tiến sĩ được công nhận, ULAW trở thành trường đại học đầu tiên tại Việt Nam có chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ đạt chuẩn kiểm định này. Cùng với đó, ấn phẩm tiếng Anh Vietnamese Journal of Legal Sciences (VJLS) thuộc Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam được chấp thuận vào cơ sở dữ liệu Scopus và có mặt trong Directory of Open Access Journals (DOAJ), mở rộng khả năng tiếp cận của cộng đồng nghiên cứu quốc tế đối với các công trình khoa học pháp lý từ Việt Nam. Trong hoạt động tư vấn, phản biện chính sách, các đơn vị chuyên môn của trường đã tham gia góp ý đối với 120 dự thảo nghị quyết và quyết định của TPHCM theo kế hoạch hợp tác với UBND thành phố.