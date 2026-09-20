Trường ĐH Luật Huế đồng hành sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

TS Nguyễn Sơn Hà, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Huế trao học bổng cho sinh viên hoàn cảnh khó khăn.

Trong không khí ấm áp của buổi lễ trao học bổng, 11 suất học bổng với tổng giá trị 41 triệu đồng đã được trao tận tay các em sinh viên giàu nghị lực vượt khó tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế (ĐH Luật Huế).

Đây là nguồn động viên kịp thời, trở thành điểm tựa vững chắc giúp các em vơi đi những lo toan sinh hoạt, từ đó yên tâm học tập và kiên trì đuổi theo những hoài bão của tuổi trẻ.

Các suất học bổng tiếp sức cho sinh viên hoàn cảnh khó khăn.

Quỹ học bổng là kết quả của sự chung tay, góp sức đầy ấm áp từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân, cùng đông đảo các thế hệ học viên và cựu học viên nhà trường. Mỗi phần học bổng gửi trao không chỉ mang giá trị hỗ trợ thiết thực, mà còn gửi gắm tình yêu thương, sự mến thương và lòng tin tưởng của cộng đồng dành cho các em trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Sự động viên về tinh thần và vật chất rất cần thiết của Trường ĐH Luật Huế đến sinh viên.

Mỗi sinh viên nhận học bổng là một câu chuyện riêng. Đó có thể là những khó khăn về kinh tế, là hoàn cảnh gia đình còn nhiều thiếu thốn, nhưng phía sau tất cả vẫn là sự cố gắng để không bỏ lại giấc mơ học tập.

Đơn cử như em Nguyễn Văn Mạnh, sinh viên lớp Luật Kinh tế K50G. Hoàn cảnh gia đình em khó khăn bởi mẹ qua đời sớm và hiện em sống cùng bà ngoại đã lớn tuổi. Học bổng nhà trường trao tặng là sự động viên để Mạnh tiếp tục nỗ lực trên con đường phía trước.

Trường ĐH Luật Huế và các sinh viên nhận học bổng chụp ảnh lưu niệm.

TS Nguyễn Sơn Hà, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Huế, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ sinh viên chia sẻ, chăm lo và đồng hành cùng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là một trong những hoạt động được nhà trường quan tâm, nhằm tạo điều kiện để các em có thêm cơ hội học tập, rèn luyện và phát triển.

“Mỗi suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất. Đó còn là một lời động viên, một sự sẻ chia và niềm tin rằng phía sau mỗi sinh viên luôn có một tập thể sẵn sàng đồng hành. Trường ĐH Luật Huế cam kết luôn đồng hành cùng sinh viên trên mỗi chặng đường” – TS Nguyễn Sơn Hà chia sẻ.