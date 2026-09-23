Trường ĐH Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sự kiện có sự góp mặt của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên của nhà trường.

Năm 2026 đánh dấu tròn 50 năm kể từ khi Khoa Pháp lý thuộc Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội được thành lập năm 1976 - tiền thân của Trường ĐH Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội hiện nay.

PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội, cho hay từ nền móng ban đầu, trường từng bước khẳng định vị thế là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu pháp luật có uy tín của đất nước. Trường có hơn 90% giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên, trong đó gần 43% có học hàm giáo sư, phó giáo sư.

PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống trường (1976-2026). Ảnh: Thanh Hùng

Trong 2 năm 2025 và 2026, lĩnh vực Luật của trường duy trì vị trí trong nhóm 351-400 thế giới, theo QS. Trường là cơ sở đào tạo luật đầu tiên của Việt Nam có mặt trong nhóm xếp hạng này và trong 2 năm liên tiếp.

Cùng với đào tạo nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao, nhà trường chú trọng nghiên cứu khoa học, tham vấn và tư vấn chính sách, tăng cường kết nối giữa nghiên cứu luật học với thực tiễn xây dựng và hoàn thiện thể chế.

Ghi nhận những đóng góp và thành tựu của Trường ĐH Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội trong 50 năm, Chủ tịch nước đã quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhà trường.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đoàn Trung Kiên trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường ĐH Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng

Trường ĐH Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội đặt mục tiêu quy tụ đội ngũ chuyên gia pháp lý, phát triển đào tạo, nghiên cứu và tư vấn chính sách, hướng tới nhóm 100 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu thế giới về pháp luật vào năm 2035.

Trường có 4 chương trình đào tạo đại học chính quy (ngành Luật học chuẩn; ngành Luật chất lượng cao; Luật Kinh doanh - ngành Luật Kinh tế; ngành Luật thương mại quốc tế); 8 chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng nghiên cứu, 5 chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng ứng dụng, 6 chương trình đào tạo tiến sĩ.

Hiện trường đào tạo 3.935 cử nhân hệ chính quy, 587 sinh viên văn bằng đại học thứ hai, 901 sinh viên hệ vừa làm vừa học; 613 học viên cao học trình độ thạc sĩ, 68 học viên chương trình liên kết quốc tế và 144 nghiên cứu sinh.