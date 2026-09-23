Trường ĐH Luật, ĐH Quốc gia Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhà trường.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên dự và trao Huân chương cho tập thể nhà trường.

Trong diễn văn kỷ niệm, PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật- cho biết, ngày 30/7/1976, Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp ban hành Quyết định thành lập Khoa Pháp lý thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, tiền thân của Khoa Luật, Trường Đại học Luật hiện nay.

Năm 1979, Khoa hợp nhất với Trường Cao đẳng pháp lý thuộc Ủy ban Pháp chế của Chính phủ, hình thành Trường Đại học Pháp lý Hà Nội (nay là Trường Đại học Luật Hà Nội). Năm 1986, Khoa được tái lập thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Tháng 9/1995, Khoa Luật trở thành đơn vị thuộc Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Ngày 7/3/2000, Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập.

Ngày 23/9/2022, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1124/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Luật trên cơ sở Khoa Luật, trở thành trường đại học thành viên thứ 9 của Đại học Quốc gia Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) trình bày diễn văn kỷ niệm.

Từ 1 giáo viên, 3 cán bộ, nhân viên và 76 sinh viên khóa đầu năm học 1976-1977, nhà trường từng bước phát triển. Trong 2 năm 2025 và 2026, lĩnh vực Luật của Trường tiếp tục được QS xếp hạng top 351-400 thế giới, là cơ sở đào tạo Luật đầu tiên của Việt Nam được xếp hạng ở lĩnh vực này.

Hiện, Trường có 4 phòng chức năng, 5 Khoa chuyên môn, 1 bộ môn thuộc trường và 2 trung tâm nghiên cứu có tư cách pháp nhân do Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định thành lập. Giảng viên toàn thời gian có trình độ tiến sĩ trở lên chiếm 71,42%; hơn 350 giảng viên kiêm nhiệm và cộng tác viên.

Trường hiện có 4 chương trình đào tạo đại học; 8 chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu, 5 chương trình đào tạo Thạc sĩ theo định hướng ứng dụng, 6 chương trình đào tạo Tiến sĩ và 1 chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật hợp tác kinh tế và kinh doanh quốc tế liên kết với 3 trường đại học của Pháp.

5 năm gần đây, Trường xuất bản hàng trăm đầu sách, giáo trình, hàng trăm bài báo quốc tế và gần 700 bài báo trong nước; chủ trì 133 nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp, tổ chức 244 hội thảo khoa học.

PGS.TS Nguyễn Hiệu trao bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho các tập thể.

PGS.TS Nguyễn Hiệu trao bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho các cá nhân.

Những đóng góp trong 50 năm qua được Đảng, Nhà nước ghi nhận qua Huân chương Lao động hạng Ba năm 1996, Huân chương Lao động hạng Nhì và Bằng khen của Bộ GD&ĐT năm 2016, đặc biệt là Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Hiệu - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội- nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, đất nước đứng trước nhiều vấn đề cần những khuôn khổ pháp lý có tầm nhìn, dựa trên bằng chứng và theo kịp thực tiễn như xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển kinh tế tư nhân; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; quản trị trí tuệ nhân tạo, dữ liệu; kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và bảo vệ quyền, lợi ích quốc gia trong hội nhập.

PGS.TS Nguyễn Hiệu - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Từ yêu cầu đó, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị Trường Đại học Luật tập trung vào một số định hướng.

Thứ nhất, xác lập rõ vị thế của trường đại học nghiên cứu xuất sắc về luật học. Mục tiêu đưa lĩnh vực Luật của Đại học Quốc gia Hà Nội vào nhóm 100 thế giới đến năm 2035 là mục tiêu khó nhưng cần thiết. Thứ hạng không phải đích đến duy nhất mà là thước đo để nâng chuẩn nghiên cứu, dữ liệu, công bố, hợp tác, danh tiếng học thuật và tác động xã hội.

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ đào tạo theo hướng tinh hoa, hội nhập. Nhà trường cần đào tạo người học có nền tảng pháp lý vững chắc, tư duy phản biện và liên ngành, năng lực nghiên cứu, kỹ năng hành nghề, ngoại ngữ, đạo đức nghề nghiệp và khả năng làm việc trong môi trường số, quốc tế. Đồng thời, phát triển các chương trình chất lượng cao, bằng tiếng nước ngoài, liên kết với đối tác uy tín và các hướng đào tạo gắn với công nghệ, dữ liệu, sở hữu trí tuệ, môi trường, tài chính, thương mại quốc tế, quản trị toàn cầu.

Thứ ba, tạo chuyển biến trong nghiên cứu và tư vấn chính sách. Trường cần hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm nghiên cứu xuất sắc và mạng lưới chuyên gia có khả năng giải quyết những vấn đề pháp lý lớn; hướng hoạt động nghiên cứu tới các sản phẩm cụ thể, có giá trị khoa học và thực tiễn.

Thứ tư, phát huy lợi thế liên ngành của Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường cần chủ động phối hợp với các đơn vị thành viên để xây dựng chương trình đào tạo, nghiên cứu chung, nhất là đối với những vấn đề pháp lý mới không thể giải quyết trong phạm vi riêng của luật học.

Thứ năm, phát triển đội ngũ và môi trường học thuật tương xứng với mục tiêu đề ra. Cùng với phát huy nguồn nhân lực hiện có, nhà trường cần có cơ chế thu hút, trọng dụng nhà khoa học xuất sắc, tạo điều kiện cho giảng viên trẻ trưởng thành và mở rộng các vị trí nghiên cứu, giảng dạy có yếu tố quốc tế.

Nhân dịp này, PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh được nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Theo PGS.TS Nguyễn Hiệu, Trường Đại học Luật là mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện mô hình đại học tổng hợp của Đại học Quốc gia Hà Nội. Không chỉ bổ sung lĩnh vực đào tạo, nhà trường còn có vai trò kết nối, chuyển hóa thành tựu của toàn Đại học Quốc gia Hà Nội thành giá trị phục vụ quốc gia.