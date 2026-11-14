Trường ĐH Intracom thành lập phân hiệu tại Hà Nội, ký kết hợp tác với Siemens Healthineers

Ngày 14/11/2026, tại Tổ hợp Y tế Phương Đông (Hà Nội), trường ĐH Intracom tổ chức lễ công bố quyết định thành lập phân hiệu tại Hà Nội và ký kết hợp tác với Công ty Siemens Healthineers tại Việt Nam. Chương trình có sự tham dự của đại diện Bộ GD - ĐT, lãnh đạo nhà trường cùng các đối tác, doanh nghiệp.

TS. Trần Ái Cầm – Hiệu trưởng trường ĐH Intracom phát biểu tại chương trình.

Tại buổi lễ, TS. Hoàng Bách Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ GD - ĐT), trao quyết định của Bộ trưởng Bộ GD - ĐT về việc thành lập Phân hiệu trường ĐH Intracom tại Hà Nội. Đây là bước phát triển mới trong quá trình mở rộng quy mô và mạng lưới đào tạo của nhà trường.

TS. Hoàng Bách Việt trao Quyết định thành lập Phân hiệu và tặng hoa chúc mừng Ban Giám hiệu trường ĐH Intracom.

Việc thành lập phân hiệu tại Hà Nội tạo điều kiện để trường ĐH Intracom tăng cường kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo tại khu vực phía Bắc. Đáng chú ý, phân hiệu được đặt trong hệ sinh thái Tổ hợp Y tế Phương Đông, mở ra khả năng gắn kết hoạt động giảng dạy, nghiên cứu với môi trường thực hành trong lĩnh vực y tế.

Bà Nguyễn Thị Linh - Vụ Tổ chức cán bộ đọc quyết định thành lập phân hiệu.

Theo định hướng phát triển, trường ĐH Intracom xây dựng mô hình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Thông qua việc kết nối với các đơn vị trong hệ sinh thái, nhà trường hướng tới tạo thêm điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường nghề nghiệp, vận dụng kiến thức chuyên môn và nâng cao kỹ năng thực hành ngay trong quá trình học tập.

Ông Nguyễn Thanh Việt - Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Intracom phát biểu tại chương trình.

Bên cạnh hoạt động công bố quyết định thành lập phân hiệu, trường ĐH Intracom và Siemens Healthineers Việt Nam tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ y tế.

Đại diện hai bên tham gia ký kết là TS. Trần Ái Cầm, Hiệu trưởng trường ĐH Intracom và ông Đặng Văn Cảnh, Giám đốc Kinh doanh miền Bắc Siemens Healthineers. Nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo, cập nhật công nghệ, nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực kỹ thuật hình ảnh y học.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các chương trình cập nhật kiến thức về kỹ thuật hình ảnh y học hằng năm tại trường ĐH Intracom. Hoạt động này hướng tới việc bổ sung kiến thức chuyên ngành, giúp người học tiếp cận những thay đổi về công nghệ và yêu cầu chuyên môn trong lĩnh vực y tế.

Đại diện trường ĐH Intracom và Siemens Healthineers tại Việt Nam thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác.

Một trong những nội dung đáng chú ý là kế hoạch triển khai chương trình Smart Simulator phục vụ đào tạo và phát triển chuyên môn. Hai bên cũng định hướng hợp tác xây dựng trung tâm đào tạo tại Việt Nam dành cho kỹ thuật viên và sinh viên ngành Kỹ thuật hình ảnh y học, qua đó tăng cường điều kiện học tập, thực hành trong quá trình đào tạo.

Ngoài ra, trường ĐH Intracom và Siemens Healthineers dự kiến phối hợp tổ chức các hội thảo chuyên ngành nhằm chia sẻ công nghệ mới, cập nhật kiến thức và thúc đẩy trao đổi chuyên môn. Thỏa thuận hợp tác cũng đề cập đến việc tiếp nhận sinh viên của nhà trường đến thực tập tại Siemens Healthineers.

Đây được xem là một trong những nội dung có ý nghĩa trực tiếp đối với người học, khi sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận môi trường doanh nghiệp, tìm hiểu quy trình làm việc và ứng dụng công nghệ trong thực tế. Hoạt động hợp tác cũng tạo điều kiện để nhà trường cập nhật nội dung, phương pháp giảng dạy theo những yêu cầu mới của lĩnh vực kỹ thuật hình ảnh y học.

Lãnh đạo trường ĐH Intracom cùng đại diện Siemens Healthineers và các đại biểu, khách mời chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Thông qua việc thành lập phân hiệu tại Hà Nội và mở rộng hợp tác với Siemens Healthineers, trường ĐH Intracom hướng tới tăng cường sự gắn kết giữa cơ sở giáo dục đại học với doanh nghiệp. Các hoạt động hợp tác được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng cơ hội thực hành cho sinh viên và đáp ứng nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực công nghệ y tế.