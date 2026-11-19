Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên phát biểu.

Tham dự Lễ kỷ niệm có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên.

Cách đây 81 năm, Trường Cao đẳng Công chính (tiền thân của Trường ĐH Giao thông Vận tải ngày nay) được khai giảng lại dưới chính quyền cách mạng. Cũng từ đó, ngày 15 /11 đã trở thành Ngày truyền thống của Nhà trường, đánh dấu một chặng đường vẻ vang gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên cho biết, Trường ĐH Giao thông vận tải đã trải qua 81 năm xây dựng và phát triển, đã có hàng vạn kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo từ mái trường này đã và đang có mặt trên khắp các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia. Nhiều cựu học viên, sinh viên của nhà trường hiện đang đảm nhận những vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của đất nước; nhiều người trở thành các doanh nhân thành đạt, những người có uy tín trong xã hội.

Nhà trường đã khẳng định vị thế là cơ sở giáo dục đại học có truyền thống, uy tín hàng đầu trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực giao thông vận tải và kết cấu hạ tầng.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên tham quan các mô hình ở Trường ĐH Giao thông Vận tải.

“Những thành tựu này đã được Đảng, Nhà nước và Bộ GD&ĐT ghi nhận thông qua những phần thưởng, danh hiệu cao quý mà nhà trường đã được trao tặng. Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ GD&ĐT, tôi tiếp tục ghi nhận, biểu dương và chúc mừng thành tựu mà nhà trường đã đạt được, nhất là việc hoàn thành công tác sắp xếp, tổ chức lại bộ máy năm 2026 đúng chủ trương, đúng quy định và đúng lộ trình”, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên nhấn mạnh và cho biết thêm, những kết quả nhà trường đạt được thể hiện tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ quản lý và sự đồng thuận của đội ngũ viên chức, người lao động trong toàn trường.

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng đã biểu dương và chúc mừng các tập thể, cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về những những đóng góp bền bỉ, thiết thực và hiệu quả của các thầy cô giáo, đóng góp vào sự phát triển chung của Trường ĐH Giao thông vận tải.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các nhà giáo.

Trường ĐH Giao thông vận tải được Chính phủ xác định là một trong 5 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm về kỹ thuật và công nghệ, cơ sở trọng điểm duy nhất trong lĩnh vực giao thông vận tải; được Bộ GD&ĐT giao vai trò dẫn dắt mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ giao thông và hạ tầng tiên tiến, thông minh; thuộc nhóm được ưu tiên đầu tư phòng thí nghiệm bán dẫn và là một trong những cơ sở có vai trò dẫn dắt giáo dục đại học trên địa bàn Thủ đô.

“Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Nhà trường thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ của mình, tiếp tục khẳng định sứ mệnh, tầm nhìn và định hướng phát triển đúng đắn của cơ sở đào tạo, nghiên cứu trọng điểm quốc gia về công nghệ, kỹ thuật trong lĩnh vực giao thông và vận tải”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Cũng tại Lễ kỷ niệm, PGS.TS Nguyễn Văn Hùng - Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông Vận tải cho biết, trong suốt quá trình phát triển, nhà trường đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân; Danh hiệu Anh hùng Lao động; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhất…. Đó là sự ghi nhận đối với những thành tích, đóng góp của các thế hệ thầy và trò, đồng thời là nguồn động viên to lớn để Nhà trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong chặng đường phía trước.

PGS.TS Nguyễn Văn Hùng - Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông Vận tải phát biểu.

Giai đoạn 2025 - 2026 có nhiều chuyển biến quan trọng đối với giáo dục đại học Việt Nam, với những chủ trương, quyết sách và yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về quản trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực. “Nhà trường xác định thành công của người học là thước đo của hoạt động đào tạo; kết quả khoa học, công nghệ phục vụ đất nước là thước đo của hoạt động nghiên cứu”, PGS.TS Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.

Trên cơ sở quán triệt các chủ trương, định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước, Trường ĐH Giao thông Vận tải xác định tập trung thực hiện bốn nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tập trung phát triển đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học và cán bộ quản lý, xác định con người là yếu tố trung tâm, quyết định chất lượng và sự phát triển bền vững của nhà trường.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ quản trị đại học và đẩy mạnh chuyển đổi số, cụ thể hóa Chiến lược phát triển Nhà trường; vận hành hiệu quả mô hình tổ chức mới, nâng cao năng lực quản trị.

Thứ ba, đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển các chương trình đào tạo tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế; chú trọng đào tạo tài năng, đào tạo tinh hoa, phát triển các ngành, lĩnh vực mới gắn với công nghệ chiến lược và nhu cầu phát triển của đất nước.

Thứ tư, tạo đột phá trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh; từng bước nâng cao năng lực tiếp nhận, phát triển, làm chủ và chuyển giao công nghệ; tăng cường hợp tác Nhà trường – Nhà nước – Doanh nghiệp – Đối tác quốc tế, thúc đẩy nghiên cứu liên ngành; phát triển mô hình Tổng công ty để hình thành hệ sinh thái khép kín về Đào tạo – Nghiên cứu Khoa học – Chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.