Buổi làm việc, trao đổi giữa hai đơn vị diễn ra thành công tốt đẹp.

Hai bên tập trung vào thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và vai trò của công đoàn Việt Nam trong bối cảnh mới.

Đoàn đại biểu Học viện Quan hệ Lao động Trung Quốc do GS. Lý Kha – Phó Hiệu trưởng Học viện làm Trưởng đoàn, đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Công đoàn từ ngày 18 – 20/11, nhân dịp Trường Đại học Công đoàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập.

Phát biểu tại buổi trao đổi, PGS.TS Nguyễn Hiệp Thương – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn – cho biết, những biến đổi của thị trường lao động, quá trình chuyển đổi số và sự xuất hiện của các hình thức việc làm mới đang đặt ra nhiều vấn đề đối với quan hệ lao động và hoạt động đại diện của tổ chức công đoàn.

PGS.TS Nguyễn Hiệp Thương – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn phát biểu tại chương trình.

Theo PGS.TS Nguyễn Hiệp Thương, việc hai cơ sở đào tạo, nghiên cứu có cùng mối quan tâm về người lao động trao đổi kinh nghiệm có ý nghĩa thiết thực, góp phần nhận diện những vấn đề mới và mở rộng hướng hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo.

Tại buổi trao đổi, PGS.TS Phạm Văn Hà – nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn, giảng viên cao cấp Khoa Quản lý và Công đoàn – trình bày tham luận về thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

TS Nguyễn Thị Thùy Yên – Trưởng khoa Quản lý và Công đoàn – trình bày tham luận về vai trò của công đoàn Việt Nam trong bối cảnh mới.

PGS.TS Phạm Văn Hà trình bày tham luận về thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

TS Nguyễn Thị Thùy Yên – Trưởng khoa Quản lý và Công đoàn – trình bày tham luận về vai trò của công đoàn Việt Nam trong bối cảnh mới.

Các nội dung trao đổi tập trung vào kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động công đoàn và quan hệ lao động; qua đó làm rõ những yêu cầu đặt ra đối với tổ chức công đoàn trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều thay đổi.

PGS.TS Nguyễn Hiệp Thương kỳ vọng, từ những vấn đề cùng quan tâm, hai bên sẽ tiếp tục hình thành các hướng nghiên cứu chung, tăng cường trao đổi giảng viên, bồi dưỡng cán bộ công đoàn và xây dựng nội dung hợp tác phù hợp với yêu cầu mới.

Buổi trao đổi cũng là dịp để hai đơn vị củng cố quan hệ hợp tác, thúc đẩy hoạt động học thuật và chuẩn bị các nội dung hướng tới ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác mới.

GS. Lý Kha – Phó Hiệu trưởng Học viện Quan hệ Lao động Trung Quốc phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 15/10/2019, Trường Đại học Công đoàn và Học viện Quan hệ Lao động Trung Quốc ký Biên bản ghi nhớ hợp tác, đặt nền tảng cho trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chia sẻ kinh nghiệm bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Sau 7 năm, hoạt động trao đổi học thuật lần này tiếp tục tạo cơ hội để hai bên chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, tăng cường hiểu biết và xác định những hướng hợp tác phù hợp với giai đoạn mới.