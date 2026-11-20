Hội diễn văn nghệ của sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam

Đây là dịp để các thế hệ Yersin cùng gặp gỡ, nhìn lại chặng đường đã qua và gửi lời cảm ơn đến những người thầy, người cô đã và đang tận tâm với sự nghiệp giảng dạy, đào tạo các thế hệ sinh viên.

Tập thể cán bộ, giảng viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt tham dự buổi lễ

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS. Phạm Đình Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Yersin Đà Lạt gửi lời chúc mừng đến đội ngũ nhà giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đồng thời ghi nhận những đóng góp của cán bộ, giảng viên trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường. Theo đó, chính sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực đổi mới trong giảng dạy của đội ngũ nhà giáo đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng môi trường học tập thân thiện, khuyến khích sinh viên phát huy năng lực và theo đuổi những mục tiêu của mình.

PGS. TS Phạm Đình Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Yersin Đà Lạt phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, nhà trường đã vinh danh các giảng viên đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” và nhận Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp, tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm của các giảng viên trong công tác giảng dạy, giáo dục sinh viên.

Vinh danh các cá nhân nhận Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" và "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp tỉnh năm 2026

Dịp này, Trường Đại học Yersin Đà Lạt cũng trao Giấy khen, phần thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong cuộc thi Văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; đồng thời vinh danh các thí sinh đoạt giải tại cuộc thi Miss & Mister YersinUni 2026.

Trao giải cuộc thi văn nghệ cho các thí sinh

Trải qua hơn 22 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Yersin Đà Lạt đã từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học. Nhà trường vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2, giai đoạn 2025 - 2030; có 14/18 ngành đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đến nay, trường đã đào tạo hơn 20.000 sinh viên tốt nghiệp, bổ sung nguồn nhân lực cho nhiều lĩnh vực của xã hội.

Trao giải cuộc thi Miss & Mister YersinUni 2026

Tiếp nối những kết quả đạt được, Trường Đại học Yersin Đà Lạt tiếp tục đổi mới hoạt động đào tạo, gắn kiến thức với thực tiễn, chú trọng phát triển kỹ năng và năng lực hội nhập cho người học. Trong hành trình đó, đội ngũ nhà giáo vẫn giữ vai trò quan trọng, không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn định hướng, đồng hành cùng sinh viên trên con đường lập thân và lập nghiệp.