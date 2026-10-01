Trường Đại học Yersin Đà Lạt khai giảng năm học mới 2026 - 2027

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (bên phải) tặng lẵng hoa chúc mừng Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thanh, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Sau 22 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Yersin Đà Lạt từng bước khẳng định vị trí trong lĩnh vực giáo dục đại học, với 9 khoa và 27 chuyên ngành đào tạo.

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên trái) và đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh (ở giữa) dự lễ khai giảng

Riêng năm học 2025 - 2026, công tác tuyển sinh của trường đạt 114% kế hoạch đề ra. Quy mô và chất lượng tuyển sinh tiếp tục được nâng lên. Nhà trường cũng đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đáng chú ý, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt 96,5%.

Nghi thức trao cờ truyền thống cho các bạn tân sinh viên của Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Trong đào tạo, nhà trường đẩy mạnh mô hình “Học kỳ doanh nghiệp”, “Học kỳ nước ngoài”, đồng thời ký kết hợp tác với 350 đối tác trong và ngoài nước, tạo thêm cơ hội thực tập và trải nghiệm thực tế cho sinh viên.

Ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học, một số kết quả của nhà trường đã được đưa vào thực tiễn. Trong đó, nhà trường đã chuyển giao 2,1 triệu cây giống dứa MD2 cho các đối tác và nông dân.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng

Năm học 2025 - 2026, Trường Đại học Yersin Đà Lạt vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Sinh viên đạt giải Nhì toàn quốc cuộc thi “Sinh viên thế hệ mới” 2025; giải Nhất cuộc thi Euréka ở lĩnh vực Công nghệ thực phẩm; Huy chương Đồng tại Giải Bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 cùng nhiều giải thưởng tại Cuộc thi Tech Fest năm 2025.

Năm học mới 2026 - 2027, Trường Đại học Yersin Đà Lạt chào đón gần 1.200 tân sinh viên đại học chính quy, nâng tổng số quy mô đào tạo lên hơn 5.000 học sinh, sinh viên.

PGS.TS. Phạm Đình Trung - Hiệu trưởng Trường Đại học Yersin Đà Lạt phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Phạm Đình Trung - Hiệu trưởng Trường Đại học Yersin Đà Lạt khẳng định, chặng đường 22 năm xây dựng và phát triển đã ghi dấu những bước chuyển quan trọng của nhà trường, gắn với nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên. Đồng thời bày tỏ sự tri ân đối với các nhà sáng lập, các thế hệ thầy cô, cán bộ, giảng viên đã đồng hành cùng nhà trường.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong chặng đường phát triển mới, nhà trường tiếp tục đặt mục tiêu xây dựng môi trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực hội nhập, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh mới.

Đến dự và chúc mừng Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của nhà trường trong 22 năm hình thành và phát triển. Nhà trường đã từng bước khẳng định được vai trò là một cơ sở giáo dục đại học có uy tín tại tỉnh Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi lễ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, năm học 2026 - 2027 diễn ra trong một thời điểm rất đặc biệt, khi đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo làm thay đổi sâu sắc phương thức học tập, làm việc và kiến tạo tương lai.

Trong bối cảnh đó, giáo dục đại học không chỉ có nhiệm vụ truyền đạt tri thức, mà còn phải khơi dậy khát vọng, năng lực sáng tạo, bản lĩnh hội nhập và tinh thần phụng sự đất nước trong mỗi người học. Đặc biệt, Nghị quyết 71- NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn về tư duy, quản trị và chất lượng.

Đồng chí Nguyễn Minh mong muốn Trường Đại học Yersin Đà Lạt tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu khoa học; gắn đào tạo chặt chẽ hơn với nhu cầu của thị trường lao động; tạo điều kiện để giảng viên phát huy năng lực, sinh viên được khuyến khích sáng tạo và các ý tưởng có cơ hội trở thành những giá trị thực tiễn.

Trường Đại học Yersin Đà Lạt tặng danh hiệu thi đua cho các cán bộ giảng viên và nhân viên nhà trường

Nhà trường cần tiếp tục đi đầu trong chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản trị, giảng dạy và nghiên cứu, đồng thời giữ vững giá trị cốt lõi của giáo dục là phát triển con người toàn diện, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và đất nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào các tân sinh viên của nhà trường, mong muốn các em bước vào năm học mới với tâm thế chủ động và khát vọng vươn lên, làm chủ tri thức và công nghệ, biết sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ nâng cao năng lực. Cùng với đó là chú trọng rèn luyện ngoại ngữ, kỹ năng số, tư duy phản biện, khả năng hợp tác và tinh thần học tập suốt đời, tạo ra giá trị cho cộng đồng, cho quê hương và đất nước.

Trường Đại học Yersin Đà Lạt tặng danh hiệu thi đua cho các cán bộ giảng viên và nhân viên nhà trường

Năm học 2026 - 2027, Trường Đại học Yersin Đà Lạt tiếp tục kiên định thực hiện mục tiêu đã xác định trong Chiến lược phát triển giai đoạn 2025 - 2030, phấn đấu để trở thành nơi học tập lý tưởng cho sinh viên, môi trường làm việc lý tưởng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, tiếp tục cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Tây Nguyên và cả nước, hướng đến chuẩn đào tạo quốc tế và góp phần đào tạo sinh viên trở thành những “Công dân toàn cầu” trong tương lai.

Nhà trường vinh danh thủ khoa đầu vào và trao tặng học bổng cho sinh viên

Dịp này, nhà trường đã trao tặng 580 suất học bổng cho sinh viên trị giá gần 3 tỷ đồng, với sự đồng hành tài trợ từ các công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn Thành Thành Công và các doanh nghiệp, đối tác.

Đồng thời, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2025 - 2026 và vinh danh các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của trường trong thời gian qua.