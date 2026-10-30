Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khai giảng đào tạo sau đại học năm học 2026-2027

Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vinh danh các thủ khoa kỳ tuyển sinh sau đại học. (Ảnh: CTV)

Năm 2026, nhà trường dự kiến có 958 học viên sau đại học tốt nghiệp, bổ sung đội ngũ bác sĩ và chuyên gia trình độ cao cho hệ thống y tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng các học viên, nghiên cứu sinh tiếp tục lựa chọn con đường học tập, nghiên cứu và nâng cao năng lực chuyên môn sau những năm công tác.

Ông nhấn mạnh, đào tạo sau đại học hướng đến giúp người học làm chủ chuyên môn, chủ động nghiên cứu, vận dụng bằng chứng khoa học và giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn khám, chữa bệnh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch phát biểu. (Ảnh: CTV)

Từ năm 2009, khi bắt đầu khóa đào tạo chuyên khoa cấp 1 đầu tiên, đến nay, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã phát triển hệ thống đào tạo sau đại học với 70 ngành, chuyên ngành, gồm 23 chuyên ngành chuyên khoa cấp 1, 19 chuyên ngành chuyên khoa cấp 2, 13 ngành thạc sĩ, 11 chuyên ngành bác sĩ nội trú và 4 ngành tiến sĩ. Tổng quy mô đào tạo hiện đạt gần 3.500 học viên và nghiên cứu sinh.

Trong kỳ tuyển sinh năm 2026, nhà trường tiếp nhận 1.203 học viên, nghiên cứu sinh; trong đó có 131 học viên bác sĩ nội trú và 27 nghiên cứu sinh tiến sĩ, cả hai chương trình đều đạt 100% chỉ tiêu. Tỷ lệ tốt nghiệp các chương trình duy trì từ 92,5% đến 99,11%.

Dự kiến trong năm 2026, nhà trường có 958 học viên sau đại học tốt nghiệp, gồm 476 bác sĩ chuyên khoa cấp 1, 170 bác sĩ chuyên khoa cấp 2, 151 bác sĩ nội trú và 161 thạc sĩ. Hằng năm, học viên sau đại học thực hiện gần 400 đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn, luận án, tập trung giải quyết những vấn đề chuyên môn tại các bệnh viện.

Quang cảnh lễ khai giảng sau đại học. (Ảnh: CTV)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Quốc Đạt cho biết nhà trường sẽ tiếp tục hoàn thiện môi trường học tập, nghiên cứu và thực hành, phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên, chuyên gia và các cơ sở y tế thực hành. Ông kỳ vọng người học nghiêm túc trong học tập, trung thực trong nghiên cứu, rèn luyện y đức, chuyển hóa kiến thức thành năng lực chuyên môn và đóng góp thiết thực cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Với quy mô và hệ thống đào tạo sau đại học ngày càng hoàn thiện, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực y tế trình độ cao, phục vụ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khu vực phía nam.