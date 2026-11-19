PGS-TS Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Bộ Y tế trao Huân chương Lao động của Chủ tịch nước cho 4 cá nhân

Phát biểu tại buổi lễ GS-TS Trần Diệp Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM cho biết, hành trình nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của nhà trường là kết quả của trí tuệ, tâm huyết, sự hy sinh và nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ thầy cô, cán bộ, viên chức và người học.

Từ những ngày đầu thành lập với nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, các thế hệ thầy cô đã đoàn kết, nỗ lực duy trì hoạt động đào tạo, bảo đảm nguồn nhân lực y tế phục vụ đất nước. Bước vào thời kỳ đổi mới, nhà trường không ngừng mở rộng các chương trình đào tạo đại học, sau đại học, phát triển nghiên cứu khoa học, tăng cường hợp tác quốc tế và hỗ trợ xây dựng mạng lưới đào tạo nhân lực y tế tại các tỉnh, thành phía Nam.

Đặc biệt, việc đổi mới chương trình đào tạo bác sĩ y khoa theo chuẩn năng lực và phát triển Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã khẳng định tinh thần tiên phong, sự kế thừa và khát vọng phát triển qua nhiều thế hệ.

PGS-TS Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Bộ Y tế trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho PGS-TS Vương Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM

Theo GS-TS Trần Diệp Tuấn, trước sự phát triển nhanh chóng của y học chính xác, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và những thay đổi trong nhu cầu chăm sóc sức khỏe, Đại học Y Dược TPHCM xác định phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế.

“Nếu 50 năm qua là hành trình của đoàn kết, ý chí và nghị lực, thì 50 năm tới sẽ là hành trình của đổi mới, hội nhập và vươn lên mạnh mẽ. Phát huy những giá trị truyền thống, nhà trường quyết tâm từng bước hiện thực hóa tầm nhìn trở thành một trong những trường đại học sức khỏe hàng đầu khu vực, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển đất nước”, GS-TS Trần Diệp Tuấn khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao tặng Bằng khen của UBND TPHCM cho các cá nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Bộ Y tế, ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của nhiều thế hệ lãnh đạo, giảng viên, thầy thuốc và sinh viên nhà trường đối với sự nghiệp đào tạo nhân lực y tế, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ, trong bối cảnh già hóa dân số, thay đổi mô hình bệnh tật và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, y học chính xác, nhà trường cần đổi mới căn bản đào tạo nhân lực y tế, bảo đảm đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, chuẩn về năng lực chuyên môn và y đức.

Bên cạnh đó, gắn đào tạo với thực hành lâm sàng, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hội nhập quốc tế, phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học trẻ và tăng cường chuyển giao kỹ thuật cho y tế cơ sở, góp phần thu hẹp chênh lệch trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe giữa các vùng miền.

Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị nhà trường xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, hướng đến trở thành đại học khoa học sức khỏe uy tín hàng đầu khu vực, có những lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và điều trị đạt chuẩn quốc tế. Trong đó, ưu tiên phát triển các lĩnh vực có thế mạnh như y học chính xác, công nghệ sinh học, tim mạch, ung thư, cấp cứu, bệnh truyền nhiễm, y tế công cộng, trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu y sinh.

Các cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM

Đồng thời, đổi mới quản trị đại học theo hướng hiện đại, minh bạch, tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; phát triển mô hình trường - viện thành hệ sinh thái thống nhất giữa đào tạo, nghiên cứu và điều trị.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trao tặng Cờ truyền thống của UBND TPHCM cho Trường Đại học Y Dược TPHCM.

Dịp này, GS-TS-TTND Trương Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, kiêm giảng viên cao cấp của nhà trường, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; 3 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, gồm: ThS Trần Văn Hùng, Trưởng phòng Công tác xã hội; TS Nguyễn Thị Hồng Minh, Trưởng phòng Điều dưỡng; ThS Lê Thị Anh Hoa, Điều dưỡng trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

4 tập thể và 13 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhà trường cũng vinh dự nhận Cờ truyền thống của UBND TPHCM; nhiều cá nhân, tập thể nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, UBND TPHCM…