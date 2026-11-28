Các đại biểu dự buổi Lễ.

Trong số sinh viên tốt nghiệp đại học, 10 sinh viên xếp loại Xuất sắc, 229 sinh viên xếp loại Giỏi. Ở khối sau đại học, số học viên tốt nghiệp gồm 5 tiến sĩ, 23 thạc sĩ, 111 bác sĩ nội trú, 34 bác sĩ chuyên khoa cấp II và 261 bác sĩ chuyên khoa cấp I.

Quang cảnh Lễ tốt nghiệp.

Hiện, Trường Đại học Y - Dược đang phối hợp với hơn 60 cơ sở thực hành trên cả nước, trong đó có Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Nhi Trung ương.

Thông qua mô hình Viện - Trường, sinh viên, học viên được rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp tại các cơ sở y tế. Mô hình này nằm trong định hướng gắn đào tạo với thực hành và nghiên cứu khoa học, phục vụ nhu cầu nhân lực y tế, nhất là ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

GS.TS. Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên, phát biểu tại buổi Lễ.

Trường Đại học Y - Dược công nhận tốt nghiệp cho 1.912 sinh viên, học viên

Trường Đại học Y - Dược công nhận tốt nghiệp cho 1.912 sinh viên, học viên

Trường Đại học Y - Dược công nhận tốt nghiệp cho 1.912 sinh viên, học viên

Trường Đại học Y - Dược công nhận tốt nghiệp cho 1.912 sinh viên, học viên

Lãnh đạo Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên) trao bằng tốt nghiệp và vinh danh học viên, sinh viên.

Phát biểu tại buổi Lễ, GS.TS. Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng Nhà trường, nhấn mạnh trách nhiệm giữ gìn y đức, thường xuyên cập nhật kiến thức và ứng dụng công nghệ có trách nhiệm trong công việc; bày tỏ mong muốn các tân khoa phát huy năng lực chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là ở những địa bàn còn khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với cựu sinh viên, học viên trong đào tạo nâng cao và nghiên cứu, đồng thời tiếp nhận góp ý từ thực tiễn công tác để cải tiến chương trình đào tạo.