Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế trao bằng cho 8 tân tiến sĩ

Trao bằng cho tân tiến sĩ.

Trong số 8 tân tiến sĩ được công nhận học vị và cấp bằng lần này có 3 nghiên cứu sinh ngành Nội khoa, 1 nghiên cứu sinh ngành Ngoại khoa, 1 ngành Sản phụ khoa, 1 ngành Y tế công cộng và 2 nghiên cứu sinh ngành Khoa học y sinh.

Đây là những nghiên cứu sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo, bảo vệ thành công luận án và đáp ứng các yêu cầu theo quy định. Qua đó, nâng tổng số nghiên cứu sinh tốt nghiệp của trường lên 182 người.

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế bắt đầu đào tạo tiến sĩ từ năm 1998, với ngành Bệnh học Nội khoa. Đến tháng 11/2017, trường đào tạo tiến sĩ ở 7 ngành, gồm: Nội khoa, Ngoại khoa, Sản phụ khoa, Y tế công cộng, Điện quang và Y học hạt nhân, Nhi khoa và Khoa học y sinh.

* Chiều cùng ngày, Trường cũng tổ chức lễ công nhận tốt nghiệp Chuyên khoa cấp I năm 2026 cho 645 học viên thuộc 28 chuyên ngành.

Trong đó, 353 học viên đạt loại giỏi và xuất sắc, chiếm 54,7% toàn khóa. Đến nay, gần 17.000 học viên sau đại học đã tốt nghiệp từ Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. Nhiều cựu học viên đang công tác tại các cơ sở y tế, đồng thời đảm nhiệm các vị trí chuyên môn và quản lý tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên và nhiều địa phương trên cả nước.

Năm học 2025 - 2026, tổng quy mô đào tạo của Trường Đại học Y - Dược gần 12.600 người học, trong đó có 1.660 sinh viên cao đẳng, 8.186 sinh viên đại học và 2.700 học viên sau đại học.

Nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện 2 chương trình đào tạo đổi mới theo hướng tích hợp dựa trên năng lực gồm Y khoa và Răng - Hàm - Mặt; đổi mới 4 chương trình đào tạo trình độ đại học gồm Điều dưỡng, Y học cổ truyền, Y học dự phòng và Y tế công cộng và 18 chương trình Bác sĩ nội trú sang tích hợp dựa trên năng lực.