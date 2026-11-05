Trường đại học Y dược Cần Thơ công bố quyết định bổ nhiệm 4 Phó Hiệu trưởng

Lãnh đạo Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm cho các Phó Hiệu trưởng nhà trường. (Ảnh: THANH TÂM)

Theo đó, Bộ Y tế quyết định bổ nhiệm lại Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trung Kiên và bổ nhiệm Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Viết An giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn; Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thành Tấn giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách kinh tế. Thời hạn nhiệm kỳ của các nhân sự là 5 năm.

Đồng thời, Bộ Y tế quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn đối với Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Lâm đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: THANH TÂM)

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên tin tưởng Ban Giám hiệu nhà trường sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, đổi mới công tác đào tạo và đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng nhấn mạnh, nhà trường cần nỗ lực phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm trong hệ thống y tế và đại học toàn quốc, hoàn thành tốt sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Là cơ sở giáo dục đại học công lập trọng điểm trực thuộc Bộ Y tế tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Trường đại học Y dược Cần Thơ hiện quy tụ khoảng 15.000 sinh viên, học viên với 14 ngành đại học và 90 chuyên ngành sau đại học.

Đến nay, nhà trường đã đào tạo và cung ứng cho ngành y tế hơn 35.000 cán bộ chuyên môn chất lượng cao