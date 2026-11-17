Cụ thể, báo cáo viên ThS. Hoàng Duy Vũ, công tác tại Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác phát triển, đạt giải Ba với đề tài: “Đặc điểm hệ gen và tình trạng đa kháng thuốc của Haemophilus influenzae và Streptococcus pneumoniae trên viêm phổi trẻ em”. Công trình do GS. Cao Tiến Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột hướng dẫn.

ThS. Hoàng Duy Vũ (trái) và GS. Cao Tiến Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tại hội nghị

Đây là nghiên cứu có ý nghĩa chuyên môn trong bối cảnh tình trạng vi khuẩn kháng kháng sinh đang là thách thức đối với công tác điều trị bệnh truyền nhiễm. Việc tìm hiểu đặc điểm hệ gen và khả năng kháng thuốc của hai loại vi khuẩn Haemophilus influenzae và Streptococcus pneumoniae – những tác nhân gây bệnh viêm phổi ở trẻ em – góp phần cung cấp thêm dữ liệu khoa học phục vụ công tác chẩn đoán, lựa chọn kháng sinh và nâng cao hiệu quả điều trị.

Hội nghị Khoa học và Công nghệ Tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XXIII diễn ra từ ngày 11 đến 13/11/2026. Hội nghị năm nay thu hút 454 báo cáo khoa học đến từ 50 trường đại học, bệnh viện và viện nghiên cứu trên cả nước. Đây là diễn đàn học thuật dành cho đội ngũ cán bộ trẻ ngành Y tế, tạo điều kiện để các nhà khoa học, giảng viên và nhân viên y tế trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kết quả nghiên cứu, đồng thời thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Báo cáo viên ThS. Hoàng Duy Vũ (thứ 3 phải qua) đạt giải Ba tại hội nghị

Việc đạt giải Ba tại hội nghị là sự ghi nhận đối với nỗ lực nghiên cứu khoa học của báo cáo viên và người hướng dẫn, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đối với hoạt động nghiên cứu, phát triển chuyên môn.

Thành tích này cũng góp phần khích lệ đội ngũ giảng viên, cán bộ trẻ và sinh viên nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đóng góp vào sự phát triển của ngành Y tế và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.