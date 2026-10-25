Trường Đại học Xây dựng quy hoạch 2 khu đất, có tòa nhà dự kiến cao 20 tầng

Theo đó, tổng diện tích khu vực nghiên cứu lập quy hoạch tổng mặt bằng khoảng 35.661 m², trong đó khu đất số 55 Giải Phóng có diện tích khoảng 27.914 m2; khu đất số 72 Trần Đại Nghĩa có diện tích khoảng 7.747 m2.

Quy mô đào tạo dự kiến khoảng 1.650 học viên sau đại học, sinh viên quốc tế, đào tạo chất lượng cao.

Tại khu đất 55 Giải Phóng, trường dự kiến xây dựng 7 hạng mục công trình chính gồm: Nhà đa năng; khu giảng dạy và đào tạo thông minh; khu phục vụ và hỗ trợ học viên và hoạt động học viên; trung tâm hội nghị, hội thảo quốc tế và tổ chức sự kiện; khu tổ hợp thí nghiệm, viện nghiên cứu và trung tâm đổi mới sáng tạo; khu thư viện và trung tâm tri thức số. Trong đó, công trình Nhà A3 được quy hoạch cao 20 tầng nổi và 2 tầng hầm, chức năng là nhà đa năng. Nhà H1 cao 15 tầng nổi và 1 tầng hầm, chức năng là khu giảng dạy và đào tạo thông minh. Khu tổ hợp thí nghiệm, viện nghiên cứu và trung tâm đổi mới sáng tạo được quy hoạch tại nhà H4 cao 9-16 tầng nổi và 1 tầng hầm,...

Trường ĐH Xây dựng Hà Nội hiện nay.

Theo các chỉ tiêu quy hoạch được chấp thuận, tại khu đất 55 Giải Phóng, diện tích xây dựng công trình khoảng 8.188 m2, mật độ xây dựng khoảng 30,5%. Tổng diện tích sàn xây dựng công trình (không bao gồm tầng hầm) khoảng 88.033 m2. Hệ số sử dụng đất là 3,3 lần.

Tại khu đất tại số 72 Trần Đại Nghĩa, quy hoạch tổng mặt bằng bao gồm 2 hạng mục công trình chính H5, H6; chức năng là khu ký túc xá và hoạt động thể chất.

Công trình có chiều cao từ 2-8 tầng nổi, 1 tầng hầm (tầng hầm phục vụ cho hệ thống kỹ thuật, đỗ xe và các chức năng dịch vụ, tiện ích phục vụ hoạt động của trường). Tổng diện tích sàn xây dựng công trình (không bao gồm tầng hầm) khoảng 21.273 m2; hệ số sử dụng đất là 3,2 lần.

Tại khu này, điện tích xây dựng công trình khối đế khoảng 3.584 m2. Mật độ xây dựng khối đế khoảng 53,1%, khối tháp khoảng 34,8%.