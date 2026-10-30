Trường Đại học Xây dựng Hà Nội ra mắt không gian kết nối cựu học viên, sinh viên

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Hoàng Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cựu sinh viên đối với nhà trường. Theo ông, sự đồng hành này không chỉ thể hiện qua hỗ trợ về cơ sở vật chất mà còn ở tâm huyết, tình cảm và sự gắn bó với nơi đã đào tạo mình.

PGS.TS Hoàng Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trung tâm Kết nối mạng lưới cựu học viên, sinh viên.

Hiệu trưởng kỳ vọng không gian mới sẽ trở thành nơi lưu giữ các giá trị truyền thống, đồng thời là mái nhà chung, chào đón các thế hệ cựu sinh viên và cộng đồng doanh nghiệp trở về gặp gỡ, kết nối, tiếp tục đồng hành cùng nhà trường.

Ông Tùng tin tưởng, với nền tảng truyền thống cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các thế hệ cựu sinh viên, Mạng lưới Cựu sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCA) sẽ ngày càng phát triển, trở thành mạng lưới uy tín, có sức ảnh hưởng và đóng góp thiết thực cho nhà trường cũng như xã hội.

Chia sẻ về quá trình hình thành HUCA, ông Trần Đức Lân, Chủ tịch Ban điều hành, cựu sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho biết, mạng lưới được thành lập tháng 11/2023, hướng tới kết nối gần 100.000 cựu học viên, sinh viên từng học tập tại trường.

Từ khi thành lập, HUCA đã triển khai nhiều hoạt động như kết nối các ban liên lạc, hội doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp, tổ chức hoạt động thiện nguyện và đồng hành cùng các chương trình thể thao của mạng lưới và nhà trường.

Không gian Trung tâm Kết nối mạng lưới cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội sau khi hoàn thành cải tạo.

Ông Lân đánh giá, việc đưa Trung tâm Kết nối vào hoạt động đánh dấu bước phát triển mới của HUCA, tạo không gian sinh hoạt chung cho cộng đồng cựu sinh viên, doanh nghiệp, đồng thời tăng cường kết nối với nhà trường. Đây cũng là đầu mối thúc đẩy các sáng kiến hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và phát huy nguồn lực từ cộng đồng cựu sinh viên.

Về định hướng hoạt động, HUCA xác định bốn sứ mệnh trọng tâm gồm gìn giữ và phát huy truyền thống nhà trường; hỗ trợ phát triển nghề nghiệp thông qua chia sẻ kinh nghiệm, kết nối chuyên môn và nguồn nhân lực; đóng góp nguồn lực tài chính, trí tuệ cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu; thực hiện trách nhiệm xã hội, lan tỏa hình ảnh nhà trường thông qua các hoạt động thiện nguyện gắn với chuyên môn.

Từng học tập tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát, chia sẻ những kỷ niệm về quãng thời gian học tập, tình cảm dành cho thầy cô, bạn bè và những giá trị được bồi đắp từ mái trường, góp phần hình thành nền tảng nghề nghiệp của mình.

Đồng thời, ông Thắng mong muốn Trung tâm sau khi khánh thành trở thành điểm kết nối các thế hệ cựu học viên, sinh viên, tạo không gian gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp tục đồng hành cùng nhà trường.

Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 70 năm đào tạo và 60 năm thành lập Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Dự án cải tạo không gian tầng 1 nhà G3 đã hoàn thành, đưa vào sử dụng hai hạng mục gồm Phòng Truyền thống và Trung tâm Kết nối mạng lưới cựu học viên, sinh viên.

Các không gian này vừa lưu giữ giá trị truyền thống, vừa tạo điều kiện kết nối nhà trường với các thế hệ cựu học viên, sinh viên, cộng đồng doanh nghiệp và đối tác.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhà trường khai mạc chuỗi Talkshow chuyên đề "Chuyện Ngành Xây". Số đầu tiên do KTS Hoàng Thúc Hào dẫn dắt, với chủ đề "Hợp trội 1+1 lớn hơn 2 trong thực hành kiến trúc".

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập, ngày 13/11/2026, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội sẽ tổ chức chương trình gặp mặt tri ân và Gala "Về với tự hào". Sự kiện là dịp hội ngộ, giao lưu giữa các thế hệ viên chức, người lao động và sinh viên của trường. Chương trình cũng là dịp để các thế hệ cùng nhìn lại những dấu mốc trong quá trình phát triển của nhà trường, tri ân những đóng góp qua các thời kỳ, đồng thời tăng cường kết nối và tiếp nối truyền thống.