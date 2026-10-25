Trường Đại học Xây dựng Hà Nội quy hoạch 2 khu đất khoảng 3,57ha, dự kiến có tòa nhà cao 20 tầng

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Ảnh: HUCE

Uỷ ban nhân dân phường Bạch Mai (Hà Nội) chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, tỉ lệ 1/500 tại khu đất số 55 Giải Phóng và số 72 Trần Đại Nghĩa với tổng diện tích nghiên cứu khoảng 3,57ha.

Cụ thể, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch tổng mặt bằng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội gồm hai khu đất: Khu đất số 55 Giải Phóng có tổng diện tích khoảng 27.914m²; khu đất số 72 Trần Đại Nghĩa có diện tích khoảng 7.747m².

Tại khu đất số 55 Giải Phóng, quy hoạch bố trí 7 hạng mục công trình chính. Nhà A3 cao 20 tầng nổi và 2 tầng hầm, có chức năng nhà đa năng; nhà A2 cao 8 tầng nổi và 2 tầng hầm, phục vụ, hỗ trợ học viên và các hoạt động học viên.

Nhà H1 cao 15 tầng nổi và 1 tầng hầm, phục vụ giảng dạy, đào tạo thông minh; nhà G3 cao 8 tầng nổi và 1 tầng hầm, là trung tâm hội nghị, hội thảo quốc tế và tổ chức sự kiện.

Nhà H4 cao từ 9 - 16 tầng nổi và 1 tầng hầm, được quy hoạch làm tổ hợp thí nghiệm, viện nghiên cứu và trung tâm đổi mới sáng tạo. Nhà H3 cao 7 tầng nổi và 2 tầng hầm, phục vụ giảng dạy, đào tạo thông minh; nhà H2 cao 4 tầng nổi, bố trí thư viện và trung tâm tri thức số.

Khu đất số 72 Trần Đại Nghĩa được quy hoạch gồm hai hạng mục H5 và H6, phục vụ ký túc xá và hoạt động thể chất, cao từ 2-8 tầng nổi và có 1 tầng hầm.

Tại cả hai khu đất, tầng hầm được bố trí phục vụ đỗ xe, hệ thống kỹ thuật và các chức năng dịch vụ, tiện ích của nhà trường.

Phần diện tích còn lại dành cho cây xanh, sân vườn và giao thông nội bộ. Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc nêu trên là chỉ tiêu tối đa; diện tích và thông số chính xác sẽ được xác định trong các bước triển khai tiếp theo của dự án đầu tư.