Trường Đại học Xây dựng Hà Nội kỷ niệm 70 năm đào tạo, 60 năm thành lập

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Hoàng Tùng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, nhấn mạnh 70 năm hoạt động đào tạo và 60 năm thành lập là hành trình được vun đắp bởi nhiều thế hệ thầy và trò. Bên cạnh những thành tựu trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, HUCE còn hình thành các giá trị truyền thống như tinh thần kiên cường, trách nhiệm với cộng đồng, sự đoàn kết và gắn bó giữa các thế hệ.

Lãnh đạo Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Hướng tới giai đoạn phát triển mới, nhà trường xác định tiếp tục xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới quản trị và phát huy thế mạnh về khoa học, kỹ thuật, công nghệ. Hiệu trưởng kêu gọi các thế hệ cán bộ, giảng viên, người học và cựu sinh viên chung sức xây dựng trường, đóng góp thiết thực cho đất nước.

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng ghi nhận đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên đối với sự phát triển của HUCE, ngành Xây dựng và đất nước.

Từng học tập và có 17 năm công tác tại trường trên cương vị giảng viên, ông bày tỏ niềm tự hào, đồng thời tri ân các thế hệ thầy cô đã truyền đạt kiến thức, tình yêu nghề và ý thức trách nhiệm với đất nước.

Theo Thứ trưởng Phạm Quang Hưng, các thế hệ kỹ sư, kiến trúc sư trưởng thành từ HUCE đã tham gia xây dựng nhiều công trình lớn. Đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học cũng đóng góp thông qua hoạt động tư vấn, thẩm định, nghiệm thu, góp phần bảo đảm an toàn công trình và hiệu quả đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân dịp kỷ niệm.

Ông đánh giá cao kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của trường. HUCE hiện có khoảng 220 công bố quốc tế uy tín mỗi năm, tăng 800% trong giai đoạn 2016-2026; đã ký hơn 200 thỏa thuận hợp tác với đối tác tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sinh viên trường cũng đạt một giải Nhất, sáu giải Nhì và bốn giải Ba tại Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên toàn quốc năm 2026.

Trước nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng và đô thị hiện đại, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng cho rằng, đất nước cần đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư có khả năng làm chủ công nghệ, chủ trì thiết kế và tổ chức thi công các công trình lớn. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với HUCE trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông đề nghị trường tập trung bốn nhiệm vụ: đổi mới quản trị, thực hiện tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình; nâng cao chất lượng đào tạo và đội ngũ giảng viên; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ; chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế.

Trong đó, cần tăng cường gắn kết đào tạo với doanh nghiệp, chú trọng nghiên cứu vật liệu mới, công nghệ xây dựng xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Đồng thời, phát huy vai trò kết nối của Mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về vật liệu và công nghệ xây dựng, quy tụ các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp cùng giải quyết những vấn đề lớn của ngành và đất nước.

Gửi gắm tới sinh viên, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng mong muốn các em phát huy truyền thống, biến niềm tự hào thành động lực học tập, sáng tạo và ý thức trách nhiệm. Ngay từ những đồ án đầu tiên, sinh viên cần quan tâm đến người sử dụng công trình, hướng tới tạo ra những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Nhân dịp này, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Nhiều tập thể, cá nhân của trường cũng được trao các danh hiệu, hình thức khen thưởng năm 2026, ghi nhận những đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển.

Trải qua 70 năm hoạt động đào tạo, HUCE từng bước xây dựng môi trường học thuật, chú trọng phát triển tư duy khoa học, năng lực chuyên môn và tinh thần sáng tạo. Các thế hệ kỹ sư, kiến trúc sư, nhà khoa học và cán bộ quản lý trưởng thành từ trường đã tham gia nhiều công trình, dự án và lĩnh vực quan trọng của đất nước.

Lễ kỷ niệm là dịp để các thế hệ cán bộ, giảng viên, người học và cựu sinh viên gặp gỡ, tri ân, ôn lại truyền thống, đồng thời tiếp tục kết nối và đồng hành cùng nhà trường trong chặng đường phát triển mới.