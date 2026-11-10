Trường Đại học Xây dựng Hà Nội kết nối doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư

Trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp tổ chức tọa đàm với chủ đề "Kết nối Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp – Doanh nghiệp đào tạo kỹ sư xây dựng chuẩn quốc tế".

Ra mắt Hội đồng tư vấn doanh nghiệp tại tọa đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, PGS.TS Bùi Phú Doanh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh vai trò của việc gắn kết giữa cơ sở đào tạo với cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh ngành Xây dựng đang có nhiều thay đổi trước yêu cầu hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới.

Theo PGS.TS Bùi Phú Doanh, tọa đàm là bước đi thiết thực để nhà trường, khoa chuyên môn và doanh nghiệp tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin và tìm kiếm những cơ hội hợp tác cụ thể.

Thông qua đối thoại trực tiếp với các đơn vị sử dụng lao động, nhà trường có thêm cơ sở thực tiễn để rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức, công nghệ và kỹ năng nghề nghiệp mà thị trường đang cần.

Phó Hiệu trưởng nhà trường cũng kỳ vọng sự hợp tác giữa các bên không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận sinh viên thực tập, tuyển dụng sau tốt nghiệp hay hỗ trợ học bổng mà cần đi sâu vào quá trình đào tạo.

Doanh nghiệp có thể tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chương trình, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tổ chức các hoạt động chuyên môn và đồng hành cùng sinh viên trong quá trình học tập, nghiên cứu.

PGS.TS Vũ Anh Tuấn, Trưởng Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp trình bày tham luận về công tác đào tạo kỹ sư xây dựng chuẩn quốc tế và định hướng cải tiến chương trình đào tạo của Khoa trong thời gian tới.

Tham luận tập trung vào yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường tính thực tiễn và khả năng thích ứng của sinh viên trước những thay đổi của ngành Xây dựng. Trong đó, việc tham khảo ý kiến từ doanh nghiệp, cập nhật yêu cầu về chuyên môn, công nghệ và kỹ năng làm việc được xác định là một trong những cơ sở quan trọng để Khoa tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo.

"Một trong những nội dung trọng tâm của tọa đàm là công bố quyết định thành lập và ra mắt Hội đồng Tư vấn doanh nghiệp (IAB) của Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp. Hội đồng tư vấn doanh nghiệp là mô hình phổ biến trên thế giới, là một hội đồng độc lập so với hội đồng khoa học.

Hội đồng sẽ tham gia tư vấn, đóng góp ý kiến trong quá trình rà soát, cập nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra; đánh giá mức độ đáp ứng của sinh viên đối với yêu cầu thực tế của doanh nghiệp, đồng thời đề xuất bổ sung những kiến thức, kỹ năng và công nghệ mới trong lĩnh vực xây dựng", PGS.TS Vũ Anh Tuấn, Trưởng Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp thông tin thêm.

Hội đồng gồm 17 thành viên, quy tụ các nhà khoa học, cán bộ quản lý và đại diện lãnh đạo, chuyên gia đến từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, tư vấn, thiết kế và thi công. PGS.TS Vũ Anh Tuấn, Trưởng Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp giữ chức Chủ tịch Hội đồng.

Hai Phó Chủ tịch Hội đồng là GS.TS Phan Quang Minh, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng và ông Vũ Ngọc Sỹ, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Hợp Lực. PGS.TS Nguyễn Tuấn Trung, giảng viên Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp đảm nhiệm vai trò Thư ký Hội đồng.

Các thành viên còn lại là đại diện đến từ nhiều doanh nghiệp trong ngành như VSL Việt Nam, Công ty CP Kiến trúc Việt, Visicons, Tập đoàn Xây dựng DELTA, Ecoba Việt Nam, hệ sinh thái Newtecons, Coteccons và Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng...

Việc thành lập Hội đồng Tư vấn doanh nghiệp được kỳ vọng tạo ra một cơ chế phối hợp thường xuyên giữa Khoa và cộng đồng doanh nghiệp. Đây sẽ là đầu mối tiếp nhận các ý kiến tư vấn về nhu cầu nhân lực, xu hướng phát triển nghề nghiệp, yêu cầu năng lực chuyên môn cũng như những thay đổi về công nghệ trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Sau lễ ra mắt Hội đồng, đại diện nhà trường và các doanh nghiệp tiếp tục trao đổi, thảo luận về định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Nhiều nội dung được đặt ra xoay quanh việc tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào hoạt động đào tạo; mở rộng cơ hội thực tập, trải nghiệm thực tế và việc làm cho sinh viên; tổ chức các buổi hội thảo, seminar chuyên ngành; đồng thời hỗ trợ sinh viên tiếp cận với môi trường làm việc và công nghệ mới.

Các ý kiến từ phía doanh nghiệp cũng là cơ sở để Khoa nhìn nhận rõ hơn khoảng cách giữa kiến thức được trang bị tại giảng đường với yêu cầu thực tế tại công trường, doanh nghiệp và các đơn vị tư vấn. Qua đó, hai bên hướng tới xây dựng những chương trình hợp tác cụ thể, giúp sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.