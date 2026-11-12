Trường Đại học Xây dựng Hà Nội hợp tác đào tạo với doanh nghiệp cơ khí xây dựng

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Hoàng Giang, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh, trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường trong nước và quốc tế.

Lễ ký kết nhằm tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, nâng chất lượng đào tạo.

Trong bối cảnh ngành Xây dựng chuyển biến mạnh mẽ về công nghệ và phương thức tổ chức sản xuất, việc tăng cường hợp tác với doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong công tác đào tạo. Thông qua sự đồng hành của doanh nghiệp, sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế, tìm hiểu công nghệ mới, định hướng nghề nghiệp và nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Nhà trường kỳ vọng doanh nghiệp đồng hành trong các hoạt động tuyển sinh, tiếp nhận sinh viên thực tập, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp và cập nhật tiến bộ công nghệ xây dựng. Qua đó, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Nhà trường và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước.

Đại diện Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng khẳng định: Sự phối hợp giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp không chỉ nâng cao chất lượng nhân lực mà còn tạo điều kiện để các kết quả nghiên cứu, kiến thức chuyên môn được kết nối với hoạt động sản xuất, thi công và ứng dụng thực tiễn.

Thỏa thuận hợp tác được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để hai bên triển khai các chương trình phối hợp thiết thực trong thời gian tới, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu sử dụng lao động, đồng thời mở rộng cơ hội học tập, trải nghiệm và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên.