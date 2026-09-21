Trường Đại học Xây dựng Hà Nội: Đánh giá AUN-QA để thúc đẩy cải tiến chất lượng

Sinh viên Trường Đại học xây dựng Hà Nội.

Lấy người học làm trung tâm của chất lượng

Không chỉ hướng tới đáp ứng bộ tiêu chuẩn đánh giá, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) xác định AUN-QA là cơ hội nhìn nhận toàn diện chất lượng đào tạo, lắng nghe các bên liên quan và thúc đẩy cải tiến thực chất.

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho đợt đánh giá chất lượng 4 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance), diễn ra từ ngày 29/9 đến 1/10/2026, với sự tham gia của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đến từ Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á.

4 chương trình được đánh giá gồm: Kỹ thuật Xây dựng/Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Kiến trúc; Kỹ sư Kinh tế Xây dựng; Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng.

AUN-QA đánh giá chương trình đào tạo trên hệ thống tiêu chí liên quan đến chuẩn đầu ra, cấu trúc và nội dung chương trình, hoạt động dạy - học, đánh giá người học, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, các hoạt động hỗ trợ, kết quả đào tạo và cải tiến chất lượng liên tục.

Với HUCE, điểm quan trọng của quá trình này không nằm ở việc hoàn tất một đợt kiểm định, mà ở khả năng nhận diện đúng những điểm mạnh, hạn chế và ưu tiên cải tiến. Chất lượng chương trình được nhìn từ toàn bộ hành trình của người học, từ khi bước vào giảng đường đến khi tốt nghiệp và gia nhập thị trường lao động.

Theo đó, Nhà trường đặt ra những câu hỏi cốt lõi: Người học đang được đào tạo như thế nào? Những cam kết về chất lượng có được thực hiện thực chất? Sinh viên đạt được những năng lực gì sau tốt nghiệp? Chương trình cần thay đổi ra sao để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học, xã hội và thị trường lao động?

Để chuẩn bị cho đánh giá, HUCE đã rà soát, hoàn thiện hệ thống minh chứng, báo cáo tự đánh giá, đánh giá thực trạng chương trình, chuẩn hóa quy trình đảm bảo chất lượng và chuẩn bị các điều kiện phục vụ đánh giá ngoài. Trong quá trình này có sự tham gia của các đơn vị chức năng, khoa chuyên môn, giảng viên, người học và các bên liên quan.

Từ đánh giá đến cải tiến thực chất

Một điểm được HUCE nhấn mạnh là chất lượng không được tạo nên bởi một đơn vị hay nhóm đối tượng riêng lẻ. Trong quá trình chuẩn bị đánh giá AUN-QA, Nhà trường tiếp nhận phản hồi từ cán bộ, giảng viên, người học, cựu sinh viên, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng và các đối tác.

Mỗi nhóm cung cấp một góc nhìn khác nhau. Người học phản ánh trải nghiệm về chương trình, phương pháp giảng dạy, môi trường học tập và dịch vụ hỗ trợ; cựu sinh viên cho biết mức độ đáp ứng của chương trình đối với công việc và phát triển nghề nghiệp; doanh nghiệp, nhà tuyển dụng cung cấp thông tin về yêu cầu mới của thị trường lao động. Các phản hồi này được kết nối, phân tích và sử dụng làm cơ sở cho những hoạt động cải tiến cụ thể.

HUCE xác định kiểm định không phải là đích đến mà là công cụ thúc đẩy cải tiến. Kết quả đánh giá AUN-QA được kỳ vọng cung cấp thêm góc nhìn độc lập, khách quan và những khuyến nghị chuyên môn để Nhà trường xác định các ưu tiên trong giai đoạn tiếp theo.

Trên cơ sở đó, các chương trình đào tạo tiếp tục được hoàn thiện theo hướng cập nhật, tăng tính thực tiễn và khả năng đáp ứng nhu cầu xã hội; đổi mới phương pháp dạy và học; nâng cao chất lượng đội ngũ; tăng cường hỗ trợ người học và kết nối với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng.

Mục tiêu cuối cùng không chỉ là giúp sinh viên hoàn thành chương trình, mà hình thành nền tảng kiến thức, kỹ năng, năng lực nghề nghiệp, tư duy sáng tạo và khả năng học tập suốt đời để thích ứng với những thay đổi của xã hội và thị trường lao động.

Quan điểm này được đặt trong định hướng phát triển của HUCE với sứ mạng đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ và chuyển giao tri thức; hướng tới trở thành một đại học nghiên cứu hàng đầu khu vực với nòng cốt là kỹ thuật và công nghệ.

Trên nền tảng đó, Nhà trường xác định các giá trị “Trách nhiệm - Sáng tạo - Chất lượng và Hiệu quả”, cùng triết lý giáo dục “Bản sắc - Toàn diện - Khai phóng”. Đây là cơ sở để xây dựng văn hóa chất lượng, trong đó chất lượng không chỉ thể hiện qua kết quả kiểm định mà còn được phản ánh trong hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu và hỗ trợ người học.

Sau đợt đánh giá từ ngày 29/9 đến 1/10, hành trình cải tiến chất lượng của HUCE tiếp tục được đặt trong sự tham gia của toàn bộ cộng đồng Nhà trường và các bên liên quan. Từ đánh giá đến cải tiến, mục tiêu được xác định là tạo ra giá trị thực chất cho người học và nâng cao chất lượng đào tạo một cách bền vững.