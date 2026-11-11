Trường Đại học Việt Đức được chọn tham gia đề án đào tạo AI quốc gia

Sinh viên trường Đại học Việt Đức thực hành trên máy. Ảnh: VGU.

Theo Quyết định số 2146/QĐ-TTg ngày 8/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Việt Đức cùng 9 cơ sở giáo dục đại học khác được lựa chọn tham gia đề án nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, nghiên cứu và phát triển công nghệ AI tại Việt Nam.

Danh sách còn có Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Công nghệ), Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Đà Nẵng (Trường Đại học Bách khoa), Đại học Kinh tế TP.HCM, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, Học viện Kỹ thuật Quân sự và Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

Đến năm 2030, đề án đặt mục tiêu hình thành ít nhất 10 trung tâm đào tạo AI đáp ứng tiêu chí, đào tạo tối thiểu 10.000 người học, trong đó có 600 nghiên cứu sinh. Đồng thời, mạng lưới phấn đấu xây dựng 20 nhóm nghiên cứu mạnh và có ít nhất 2.500 công bố khoa học chất lượng cao.

Bên cạnh đào tạo, các cơ sở tham gia sẽ tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, hướng tới phát triển và chuyển giao ít nhất 50 công nghệ, sản phẩm AI; hình thành 25 doanh nghiệp hoặc dự án khởi nghiệp từ hoạt động nghiên cứu.

Trường Đại học Việt Đức được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa Việt Nam và Đức, đào tạo các ngành kỹ thuật, công nghệ, khoa học máy tính và một số lĩnh vực liên quan. Nhà trường có điều kiện tiếp cận chương trình đào tạo, phương pháp nghiên cứu và mạng lưới hợp tác học thuật quốc tế.

Việc được lựa chọn tham gia đề án tạo thêm cơ hội để trường phát triển hoạt động nghiên cứu AI, hợp tác với doanh nghiệp và đào tạo nhân lực công nghệ cao.

Theo quyết định, danh sách 10 cơ sở trên là lựa chọn ban đầu. Việc công nhận trung tâm đào tạo AI chuyên sâu sẽ được thực hiện sau khi các đơn vị đáp ứng bộ tiêu chí theo quy định.