Trường Đại học Văn hóa TP.HCM:Khởi động Liên hoan phim ngắn sinh viên 'Góc nhìn trẻ 2026 – Nguồn sáng rực rỡ'

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Liên hoan phim

Chiều 25.9, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM tổ chức lễ công bố và phát động Liên hoan phim ngắn sinh viên “Góc nhìn trẻ 2026 – Nguồn sáng rực rỡ” (The Young’s Lens 2026 – The Luminous Source). Chương trình có sự tham dự của bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, cùng các chuyên gia, nhà làm phim, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, văn hóa và truyền thông.

Liên hoan phim do Trường Đại học Văn hóa TP.HCM tổ chức và chủ trì, với sự đồng hành của Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, tài trợ độc quyền của Tập đoàn Trung Nguyên Legend cùng sự tham gia của các đơn vị tư vấn chuyên môn, phối hợp và bảo trợ truyền thông.

Khuyến khích sinh viên khai thác các vấn đề về văn hóa, di sản, môi trường

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cho rằng điện ảnh bắt đầu từ một góc nhìn. Cùng một thành phố, con người hay câu chuyện, qua mỗi ống kính lại có thể được cảm nhận và kể theo những cách khác nhau.

Đại diện Ban tổ chức Liên hoan phim tặng hoa tri ân các thành viên Ban giám khảo, Ban cố vấn dự án, Ban cố vấn sản xuất

Đại diện Ban tổ chức tặng hoa tri ân các đơn vị, đối tác đồng hành Liên hoan phim

Theo PGS.TS Lâm Nhân, TP.HCM là đô thị có nhiều dòng văn hóa, cộng đồng, ký ức và phương thức sống, tạo nguồn chất liệu phong phú cho sáng tạo điện ảnh. Vì vậy, chủ đề “Đa dạng – Sáng tạo – Bền vững” được xác định là ba định hướng để sinh viên quan sát, khám phá và kể những câu chuyện về thành phố bằng ngôn ngữ điện ảnh của mình.

“Đa dạng” được đặt trong việc nhìn thấy và tôn trọng sự khác biệt, để những cộng đồng, con người và câu chuyện đời sống được phản ánh. “Sáng tạo” không dừng ở kỹ thuật hay công nghệ mới mà trước hết là khả năng hình thành một cách nhìn, cách kể riêng. Trong khi đó, “bền vững” gắn với trách nhiệm của hoạt động sáng tạo đối với con người và cộng đồng.

“Tôi mong rằng các bạn sinh viên không nên cố gắng đi làm những bộ phim giống người khác mà hãy tìm cho mình một tiếng nói, một ngôn ngữ và một bản sắc của riêng mình”, PGS.TS Lâm Nhân nói.

Đại diện Ban tổ chức và các chuyên gia chia sẻ thông tin về Liên hoan phim

Từ định hướng này, Liên hoan khuyến khích sinh viên khai thác các vấn đề về con người, văn hóa, di sản, môi trường, cộng đồng và đời sống đương đại bằng ngôn ngữ điện ảnh. Những câu chuyện có thể xuất phát từ trải nghiệm cá nhân hoặc những vấn đề xã hội, qua đó thể hiện cách quan sát, suy nghĩ và đối thoại của người trẻ với đời sống.

Năm 2025, TP.HCM chính thức gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO (UCCN) trong lĩnh vực Điện ảnh. Đây là một trong những cơ sở để chương trình hướng đến việc gắn giáo dục văn hóa nghệ thuật với thực tiễn sáng tạo, tạo điều kiện cho sinh viên học tập, thực hành và trải nghiệm trong lĩnh vực điện ảnh.

Liên hoan tiếp nhận đăng ký ý tưởng, kịch bản phim dự thi từ ngày 28.9 đến 23.10.2026. Những ý tưởng được lựa chọn sẽ tiếp tục tham gia chương trình hỗ trợ chuyên môn và sản xuất.

Ở hạng mục phim dự thi theo chủ đề chính, sinh viên có thể thực hiện phim truyện, phim phóng sự và phim tài liệu, thời lượng tối đa 30 phút. Phim không giới hạn địa bàn, tập trung vào các chủ đề như con người, văn hóa, di sản, bản sắc địa phương, môi trường, sinh kế, giáo dục, bình đẳng giới và phát triển bền vững.

Hạng mục phim dự thi theo chủ đề của nhà tài trợ dành cho phim truyện ngắn, phim tài liệu, phim hoạt hình, phim thể nghiệm hoặc tác phẩm kết hợp nhiều ngôn ngữ biểu đạt, thời lượng tối đa 5 phút. Chủ đề tập trung vào “Cà phê và Văn hóa cà phê”, có thể khai thác các khía cạnh về di sản, con người, sáng tạo, khởi nghiệp, cộng đồng, phát triển bền vững và lối sống tỉnh thức.

Cơ cấu giải thưởng ở hạng mục chính gồm giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho từng thể loại phim; các giải chuyên môn cùng giải Biên kịch xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Quay phim xuất sắc và Tác phẩm được yêu thích nhất.

Ở hạng mục theo chủ đề của nhà tài trợ có các giải Tinh hoa sáng tạo, Dấu ấn di sản và Khơi nguồn cảm hứng. Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải được trao Giấy chứng nhận, Kỷ niệm chương và quà tặng từ nhà tài trợ độc quyền Trung Nguyên Legend.

Hướng đến không gian điện ảnh dành cho sinh viên

Theo Ban tổ chức, “Góc nhìn trẻ 2026” được thiết kế với các hoạt động tuyển chọn, đào tạo, thực hành và cố vấn chuyên môn. Sinh viên có cơ hội phát triển ý tưởng, hoàn thiện kịch bản, tiếp cận các kỹ năng về ngôn ngữ điện ảnh, quay phim, dựng phim và hậu kỳ dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia, nhà làm phim.

Ban tổ chức, đại biểu và chuyên gia check-in thảm đỏ Lễ khai mạc Liên hoan phim. Ảnh: BTC

Phát biểu tại lễ phát động, PGS.TS Lâm Nhân nhấn mạnh ý nghĩa của việc tạo ra một quá trình học tập gắn với thực hành. Theo đó, sinh viên được tham gia từ hình thành ý tưởng, xây dựng kịch bản, tập huấn, cố vấn chuyên môn, sản xuất, hậu kỳ, công chiếu đến gặp gỡ các nhà làm phim và kết nối với môi trường nghề nghiệp.

“Điều nhà trường mong muốn lớn hơn là tạo ra một quá trình học tập và sáng tạo thực sự”, ông nói, đồng thời cho rằng sản phẩm của sinh viên cần có cơ hội bước vào đời sống đương đại, thay vì dừng lại ở phạm vi giảng đường.

Liên hoan cũng hướng đến kết nối nhà trường với chuyên gia, nghệ sĩ, doanh nghiệp, tổ chức văn hóa, truyền thông, thị trường và người học. Qua đó, những ý tưởng của sinh viên có thêm điều kiện được phát triển thành các sản phẩm sáng tạo.

Theo Ban tổ chức, đội ngũ chuyên môn đồng hành với Liên hoan gồm các chuyên gia, nhà làm phim, nhà biên kịch, nhà sản xuất, giảng viên và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, điện ảnh, truyền thông. Lực lượng này tham gia đào tạo, cố vấn và đánh giá tác phẩm, giúp sinh viên tiếp cận nhiều góc độ của quá trình sáng tạo và sản xuất phim.

Sinh viên đặt câu hỏi đến Ban tổ chức và chuyên gia. Ảnh: BTC

Theo kế hoạch, sau lễ phát động ngày 25.9, từ tháng 9 đến tháng 11.2026, Ban tổ chức tiếp nhận và tuyển chọn ý tưởng, kịch bản. Giai đoạn tháng 11.2026 đến tháng 3.2027 dành cho đào tạo chuyên môn, thực hành và cố vấn làm phim. Từ tháng 3 đến tháng 4.2027 sẽ diễn ra sơ tuyển, trình chiếu và vòng chung kết. Lễ bế mạc và trao giải dự kiến tổ chức ngày 23.4.2027 tại TP.HCM.

Ban tổ chức kỳ vọng từ mùa đầu tiên, Liên hoan sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng, từ quy mô sinh viên trên cả nước đến kết nối với sinh viên quốc tế và các trường trong khu vực ASEAN. Chương trình cũng hướng đến việc hình thành Diễn đàn Điện ảnh – Văn hóa – Di sản thường niên, với sự đồng hành của UNESCO và các đối tác trong nước, quốc tế.