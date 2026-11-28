Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Lào với chủ đề “Xin chào - Sabaidee”.

Không gian kết nối văn hóa giữa hai dân tộc

Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (02/12/1975 – 02/12/2026), tạo không gian giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và các lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam.

Phát biểu chào mừng chương trình, đồng chí Trần Chiều Phụng, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội nhấn mạnh, Việt Nam và Lào là hai quốc gia láng giềng gần gũi, có mối quan hệ gắn bó đặc biệt được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công xây dựng, vun đắp.

Đồng chí Trần Chiều Phụng, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Ghi nhận sự hòa nhập của các lưu học sinh Lào tại trường, đồng chí Trần Chiều Phụng khẳng định, các bạn đã trở thành những thành viên gắn bó trong cộng đồng sinh viên, cùng học tập, nghiên cứu, tham gia các hoạt động phong trào và mang đến môi trường học đường những nét đẹp văn hóa, giá trị truyền thống của đất nước mình.

“Sự hiện diện của các bạn góp phần làm cho môi trường học tập tại nhà trường thêm đa dạng, phong phú, cởi mở và giàu tính kết nối. Hội Sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội luôn mong muốn tạo dựng không gian để mỗi sinh viên thể hiện tài năng, phát huy sáng tạo và lan tỏa bản sắc văn hóa tới cộng đồng”, đồng chí Trần Chiều Phụng nhấn mạnh.

Hai lời chào – một nhịp cầu kết nối tình hữu nghị

Phát biểu tại chương trình, ông Inthavong Manithong, Tham tán Giáo dục – Văn hóa Đại sứ quán Lào tại Việt Nam bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm và không khí giao lưu ấm áp mà chương trình mang lại.

Ông Inthavong Manithong - Tham tán Giáo dục – Văn hóa Đại sứ quán Lào tại Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Theo ông Inthavong Manithong, hai lời chào giản dị “Xin chào” và “Sabaidee” khi cùng vang lên đã trở thành biểu tượng cho sự gắn bó, giao lưu văn hóa giữa thanh niên hai nước. Đại sứ quán Lào luôn ủng hộ các hoạt động kết nối sinh viên, đồng thời kỳ vọng các lưu học sinh Lào tại Việt Nam nói chung và Trường Đại học Văn hóa Hà Nội nói riêng sẽ nỗ lực học tập, góp phần gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai dân tộc.

Không chỉ dừng lại ở phần lễ trang trọng, “Xin chào - Sabaidee” mang đến bầu không khí trẻ trung với chuỗi gian hàng trưng bày đồ thủ công, trò chơi dân gian và các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đan xen giữa bản sắc Việt Nam và Lào.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình.

Lan tỏa tình hữu nghị qua những trải nghiệm văn hóa

Tham gia chương trình, bạn Khoản Lư-Thay, sinh viên Học viện An ninh Nhân dân, cho rằng hoạt động giao lưu văn hóa có ý nghĩa thiết thực đối với sinh viên, giúp thế hệ trẻ mở rộng hiểu biết, tìm hiểu sâu hơn về đất nước, con người nước bạn và thêm trân trọng tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

Theo Khoản Lư-Thay, đây cũng là cơ hội để sinh viên rèn luyện sự cởi mở, tinh thần tôn trọng khác biệt và niềm tự hào về những giá trị văn hóa của quê hương. “Tôi thực sự ấn tượng khi tham dự chương trình. Các tiết mục biểu diễn của hai nước đều được dàn dựng công phu, vừa mang màu sắc truyền thống, vừa giàu tính nghệ thuật và đem đến cho người xem nhiều góc nhìn văn hóa mới mẻ”, Khoản Lư-Thay chia sẻ.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình.

Chương trình còn thu hút sự tham gia của sinh viên đến từ các trường đại học lân cận. Bạn Vũ Nguyễn Ngọc Anh, sinh viên năm nhất Trường Đại học Thương mại, bày tỏ ấn tượng với các gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công và khu vực trò chơi dân gian. Dù chưa có nhiều cơ hội tìm hiểu sâu về văn hóa Lào, Ngọc Anh cho biết các hoạt động trải nghiệm tại chương trình đã giúp bạn cảm nhận rõ hơn những nét đẹp truyền thống của đất nước bạn.

Thông qua các hoạt động giao lưu, trải nghiệm và biểu diễn nghệ thuật, chương trình “Xin chào - Sabaidee” góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa sinh viên hai nước; đồng thời tạo điều kiện để lưu học sinh Lào giới thiệu, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc mình tới bạn bè Việt Nam.

Từ những lời chào thân thiện, không gian trải nghiệm gian hàng thủ công cho đến những giai điệu, điệu múa truyền thống uyển chuyển, chương trình đã giúp tuổi trẻ hai quốc gia thêm thấu hiểu, trân trọng và sẻ chia nét đẹp bản sắc của mỗi dân tộc. Bên cạnh đó, tiếp tục khẳng định vai trò của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội trong việc xây dựng môi trường học tập đa dạng, tăng cường giao lưu văn hóa và góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa thế hệ trẻ hai nước./.