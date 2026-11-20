Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy dự và phát biểu tại buổi Lễ. Cùng dự có đại diện các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động, sinh viên và học viên của nhà trường…

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy phát biểu tại buổi Lễ

Trong không khí ấm áp, thân tình, PGS.TS Đinh Công Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội bày tỏ lòng tri ân đối với các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, cán bộ, viên chức và người lao động đã dành tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục và phát triển của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Trí tuệ, trách nhiệm và sự cống hiến của các thế hệ đi trước đã tạo dựng nền tảng, bản sắc và uy tín của nhà trường hôm nay.

PGS.TS Đinh Công Tuấn cho biết, Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay càng thêm ý nghĩa khi nhà trường cùng cả nước lần đầu tiên chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11. Việc Bộ Chính trị thống nhất lựa chọn ngày 24.11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam tại Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với văn hóa.

PGS.TS Đinh Công Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội trình bày diễn văn kỷ niệm

Với Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, tinh thần của ngày lễ cần được cụ thể hóa trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng môi trường văn hóa học đường và lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp.

Theo PGS.TS Đinh Công Tuấn, năm học 2026–2027 diễn ra trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng cao.

Những chủ trương của Đảng về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, phát triển văn hóa Việt Nam mở ra cơ hội, đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với các cơ sở giáo dục đại học. Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cần chủ động đổi mới để tiếp tục khẳng định vai trò là cơ sở đào tạo, nghiên cứu có uy tín trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy tặng hoa chúc mừng Ban Giám hiệu nhà trường

Việc đổi mới cần bắt đầu từ tư duy và hành động của mỗi cán bộ, giảng viên. Nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, gắn với thực tiễn; đồng thời nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tăng cường ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Trường cũng chú trọng mở rộng hợp tác với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, gắn với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa.

Hiệu trưởng khẳng định vai trò của người thầy trong bồi dưỡng nhân cách và truyền cảm hứng cho người học. Cùng với việc ứng dụng công nghệ để hỗ trợ truyền đạt tri thức, nhà trường coi trọng sự tận tâm và tinh thần nêu gương của đội ngũ nhà giáo.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy trao danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 cho PGS.TS Đinh Công Tuấn

Đảng ủy, Ban Giám hiệu sẽ tiếp tục xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, chuyên nghiệp, minh bạch, tạo điều kiện để giảng viên, viên chức và người lao động phát huy năng lực, được ghi nhận và phát triển. PGS.TS Đinh Công Tuấn mong muốn sinh viên, học viên giữ tinh thần hiếu học, lòng biết ơn và sự trung thực, chủ động rèn luyện kỹ năng, làm chủ công nghệ, phát huy năng lực sáng tạo và nuôi dưỡng tình yêu đối với văn hóa dân tộc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy gửi lời thăm hỏi, tri ân và chúc mừng tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục của nhà trường.

Nhắc đến truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc, Thứ trưởng nhấn mạnh vai trò của người thầy trong truyền thụ tri thức, bồi dưỡng nhân cách, nuôi dưỡng lý tưởng, khơi dậy khát vọng và trách nhiệm của các thế hệ học trò.

Trong lĩnh vực văn hóa, cùng với việc trang bị kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, đào tạo còn là quá trình bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc, năng lực sáng tạo và trách nhiệm đối với sự phát triển văn hóa Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật tại buổi Lễ

Thứ trưởng ghi nhận qua gần 7 thập kỷ xây dựng và phát triển, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã có những đóng góp quan trọng trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ngành văn hóa và xã hội.

Nhiều thế hệ sinh viên trưởng thành từ nhà trường đã và đang công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước, thiết chế văn hóa, cơ sở đào tạo, nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa trên cả nước.

Ghi nhận những kết quả nhà trường đạt được trong thời gian qua, Thứ trưởng biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự chủ động đổi mới của tập thể nhà trường.

Trường đã tích cực đổi mới công tác quản trị, xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ; chủ động xây dựng Đề án tự chủ đại học. Các chương trình đào tạo được rà soát, đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội. Công tác tuyển sinh tiếp tục đạt kết quả tốt cả về quy mô và chất lượng đầu vào.

Trong năm 2026, Nhà trường đã tổ chức 4 hội thảo khoa học, trong đó có hội thảo quốc tế về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, tiếp cận từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị; hội thảo khoa học quốc gia về mối quan hệ giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy chụp ảnh lưu niệm cùng các thế hệ cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Thứ trưởng đánh giá đây là những hoạt động thiết thực, thể hiện sự chủ động của nhà trường trong việc gắn nghiên cứu khoa học với những vấn đề của đất nước, của ngành văn hóa và yêu cầu đổi mới giáo dục đại học.

Đối với Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho biết năm 2026 đánh dấu cột mốc 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, dấu mốc lịch sử gắn với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đây cũng là năm đầu tiên triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Nghị quyết đặt ra yêu cầu phát triển văn hóa tương xứng với vị thế và tiềm lực của đất nước, phát huy văn hóa và con người Việt Nam trở thành nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng cho phát triển nhanh và bền vững.

Theo Thứ trưởng, một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định để hiện thực hóa các mục tiêu đó là phát triển nguồn nhân lực văn hóa chất lượng cao, có bản lĩnh, tri thức, năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng với sự phát triển của khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế.

Đây vừa là cơ hội, vừa là trách nhiệm đối với các cơ sở đào tạo thuộc Bộ VHTTDL. Chất lượng nguồn nhân lực do nhà trường đào tạo hôm nay sẽ góp phần quyết định chất lượng hoạt động quản lý, bảo tồn, sáng tạo và phát huy các giá trị văn hóa trong những năm tới.

Trước yêu cầu đó, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đề nghị Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực văn hóa của đất nước. Chú trọng phát triển các ngành, lĩnh vực mới, đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa trong kỷ nguyên số.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hợp tác phát triển, tập trung vào những vấn đề lý luận và thực tiễn của ngành văn hóa, nhất là các nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tiếp tục đổi mới quản trị đại học, nâng cao năng lực tự chủ và thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng Nhà trường phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Chú trọng xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và văn hóa học đường, tạo môi trường giáo dục nhân văn, sáng tạo, phát huy truyền thống và bản sắc của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Thứ trưởng nhấn mạnh, kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam trong dịp cả nước hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam càng làm nổi bật mối quan hệ gắn bó giữa giáo dục và văn hóa. Giáo dục góp phần trao truyền, bồi đắp và phát triển các giá trị văn hóa, đồng thời văn hóa tạo nền tảng nhân văn và định hướng giá trị cho sự nghiệp giáo dục.

Thứ trưởng tin tưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững đoàn kết, khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo, nghiên cứu có uy tín, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển văn hóa và con người Việt Nam.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy trao danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 cho PGS.TS Đinh Công Tuấn, ghi nhận những đóng góp của ông trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo và xây dựng, phát triển Nhà trường.

Thứ trưởng gửi lời chúc mừng PGS.TS Đinh Công Tuấn và mong sự ghi nhận này sẽ tiếp thêm động lực để đội ngũ nhà giáo của Trường tiếp tục đổi mới, sáng tạo và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Cùng với đó tại buổi gặp mặt, Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Khoa Xuất bản, Phát hành Phạm Văn Phê.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán Bộ (Bộ VHTTDL) Lê Đức Trung trao danh hiệu tập thể, cá nhân lao động xuất sắc năm 2025 cho các tập thể, cá nhân của nhà trường.