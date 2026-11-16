Trường đại học Văn Hiến trao thư mời nhận việc cho thủ khoa, á khoa tại lễ tốt nghiệp

Đại diện Trường đại học Văn Hiến và Công ty cổ phần Phát triển Hùng Hậu tặng bằng khen, trao thư mời nhận việc cho các thủ khoa, á khoa. (Ảnh: Trường đại học Văn Hiến)

Trong lễ tốt nghiệp năm nay, Trường đại học Văn Hiến sẽ trao bằng cho hơn 4.000 tân cử nhân, kỹ sư. Việc kết nối tuyển dụng ngay tại buổi lễ đã tạo điều kiện để tân khoa tiếp cận cơ hội nghề nghiệp, chủ động ứng tuyển và sẵn sàng bước vào thị trường lao động sau khi tốt nghiệp.

Việc trao thư mời nhận việc trực tiếp đến các thủ khoa, á khoa trước toàn trường là sự ghi nhận cho quá trình học tập, rèn luyện và thành tích nổi bật của sinh viên; đồng thời mở ra cơ hội phát huy kiến thức, năng lực chuyên môn trong môi trường làm việc thực tế tại các doanh nghiệp.

Bên cạnh thư mời dành cho các thủ khoa, á khoa, nhà trường còn kết nối hàng nghìn cơ hội việc làm dành cho tất cả tân khoa thông qua mạng lưới hợp tác với hơn 600 doanh nghiệp. Theo đó, các tân khoa có thể tìm hiểu thông tin và nộp hồ sơ trực tiếp tại gian hàng việc làm của Viện ứng dụng và phát triển nghề nghiệp, Trường đại học Văn Hiến, hoặc quét mã QR để đăng ký nhu cầu việc làm.

Viện sẽ tiếp nhận thông tin và hỗ trợ kết nối tân khoa với những vị trí phù hợp khả năng, nguyện vọng. Hoạt động này thể hiện định hướng gắn kết đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động, đồng thời khẳng định sự đồng hành của nhà trường với người học trên hành trình nghề nghiệp.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường đại học Văn Hiến phát biểu tại Lễ tốt nghiệp năm 2026. (Ảnh: Trường đại học Văn Hiến)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường đại học Văn Hiến chúc mừng hơn 4.000 tân khoa và bày tỏ niềm tự hào trước những nỗ lực, ý chí vượt khó cùng tinh thần học hỏi của các bạn sinh viên. Ông nhắn nhủ toàn thể tân khoa: “Hãy vươn ra biển lớn bằng tri thức và khát vọng, vượt qua sóng gió bằng bản lĩnh và tinh thần hài hòa. Hãy kiến tạo giá trị bằng tinh thần phụng sự, và chạm đến thành danh bằng nền tảng của thành nhân. Nhà trường không mong tất cả những con thuyền đều đi trên cùng một hải trình. Nhà trường mong mỗi con thuyền đều tìm được hướng đi xứng đáng và luôn giữ vững la bàn của những giá trị tốt đẹp”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức kỳ vọng mỗi tân khoa sẽ tiếp tục phát huy chuyên môn, giữ vững bản lĩnh, nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái. Thành công không chỉ được đo bằng vị trí công việc hay thành tựu cá nhân, mà còn bằng những giá trị tích cực mỗi người tạo dựng và đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Trường đại học Văn Hiến tư vấn và giới thiệu việc làm cho tân khoa tại Lễ tốt nghiệp năm 2026. (Ảnh: Trường đại học Văn Hiến)

Bên cạnh những nghi thức trang trọng, Trường đại học Văn Hiến còn thể hiện sự quan tâm đến phụ huynh và tân khoa thông qua các hoạt động nhỏ nhưng ấm áp. Theo đó, mỗi tân khoa đều được Ban tổ chức chụp và gửi tặng 3 hình ảnh trong khoảnh khắc vinh danh như món quà kỷ niệm. Nhà trường còn bố trí khu chụp ảnh lấy liền để tân khoa lưu giữ kỷ niệm bên người thân. Cùng với đó là khu vực ủi trang phục, giúp các bạn thêm chỉn chu trước giờ nhận bằng tốt nghiệp đại học.

Tân khoa và gia đình lưu giữ hình ảnh kỷ niệm tại Lễ tốt nghiệp năm 2026. (Ảnh: Trường đại học Văn Hiến)

Với phụ huynh đến tham dự lễ tốt nghiệp nhưng chưa có thư mời, nhà trường bố trí phát thêm thư mời tại khu vực đón tiếp để các thành viên trong gia đình có thể vào hội trường, trực tiếp chứng kiến và chúc mừng cho các tân khoa. Phụ huynh còn được gửi tặng một thư cảm ơn, nước uống và bánh như lời tri ân chân thành vì đã đồng hành, sẻ chia niềm vui và chứng kiến dấu mốc trưởng thành của các em.

Với chủ đề “Vươn ra biển lớn: Hài hòa-Phụng sự-Thành danh”, Lễ tốt nghiệp năm 2026 đánh dấu bước chuyển tiếp quan trọng của hơn 4.000 tân khoa Trường đại học Văn Hiến. Từ nền tảng tri thức và kỹ năng được vun đắp tại giảng đường cùng những cơ hội nghề nghiệp được kết nối ngay tại buổi lễ, các tân cử nhân, kỹ sư sẵn sàng bước vào hành trình mới, chủ động phát triển bản thân và đóng góp tích cực cho xã hội.