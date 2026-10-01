Trường đại học tổ chức họp phụ huynh, thầy Hiệu trưởng có bài phát biểu truyền cảm hứng

Trước hết, TS Đỗ Tuấn Minh cảm ơn các phụ huynh đã dành thời gian để có mặt với Nhà trường. Và quan trọng hơn, ông cảm ơn các phụ huynh đã tin tưởng gửi gắm con em mình cho ULIS trong một giai đoạn rất quan trọng của cuộc đời các em.

TS Đỗ Tuấn Minh cho biết: "Ngày 5 tháng 9 vừa qua, tại Lễ khai giảng, tôi có nói với các tân sinh viên QH2026 rằng: “Bốn năm tới sẽ trôi qua rất nhanh. Đừng chỉ đi qua ULIS. Hãy để ULIS đi vào tuổi trẻ của các em.” Hôm nay, khi gặp các bậc cha mẹ, tôi muốn nói thêm một vế: Để bốn năm ấy thực sự trở thành một hành trình trưởng thành đẹp đẽ, Nhà trường cần các anh chị cùng đi với chúng tôi. Có lẽ trước cuộc họp hôm nay có một câu hỏi rất tự nhiên mà các anh chị có thể tự hỏi: Các cháu đã mười tám tuổi rồi. Đã là sinh viên đại học rồi. Đã có căn cước công dân, có tài khoản ngân hàng, tự đăng ký môn học, có thể sống xa gia đình…

Vậy tại sao trường đại học vẫn tổ chức họp phụ huynh?

Câu trả lời của tôi rất đơn giản: Bởi vào đại học không phải là lúc vai trò của cha mẹ kết thúc. Đó là lúc vai trò ấy thay đổi. Khi con còn nhỏ, chúng ta cầm tay con. Khi con lớn hơn, chúng ta chỉ đường. Và khi con bước vào đại học, có lẽ nhiệm vụ khó nhất của cha mẹ là biết lúc nào nên bước tới – và biết lúc nào nên lùi lại một chút.

Khi con bước vào đại học, có lẽ nhiệm vụ khó nhất của cha mẹ là biết lúc nào nên bước tới – và biết lúc nào nên lùi lại một chút.

Tôi luôn nhìn các thầy cô của ULIS không chỉ là những người dạy học – teachers – mà trước hết là những nhà giáo dục – educators. Một educator không chỉ truyền đạt kiến thức. Một educator giúp một người trẻ hình thành nhân cách, biết lựa chọn, biết chịu trách nhiệm, biết đứng dậy sau sai lầm và dần trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Và nếu hiểu educator theo nghĩa ấy thì những nhà giáo dục đầu tiên, lâu dài nhất và có ảnh hưởng sâu sắc nhất đối với mỗi sinh viên chính là cha mẹ của các em. Thầy cô có thể đồng hành với các em bốn năm. Cha mẹ đồng hành với các em cả một cuộc đời. Bởi vậy, cuộc gặp ngày hôm nay thực chất là cuộc gặp giữa hai nhóm những người làm giáo dục. Một bên là gia đình. Một bên là Nhà trường. Và điều chúng tôi mong muốn là làm sao hai nguồn lực ấy không hoạt động tách rời, mà cộng hưởng với nhau vì sự trưởng thành của người học".

TS Đỗ Tuấn Minh nhấn mạnh: “Năm thứ nhất đại học là một năm rất đặc biệt. Đằng sau vẻ hào hứng của một tân sinh viên còn có rất nhiều điều mà đôi khi cả cha mẹ và thầy cô đều không nhìn thấy ngay. Một môi trường hoàn toàn mới. Một phương pháp học hoàn toàn khác phổ thông. Áp lực điểm số. Áp lực phải chứng minh mình. Áp lực khi thấy bạn cùng lớp giỏi hơn, năng động hơn, có điều kiện hơn mình. Có em lần đầu tiên sống xa bố mẹ. Có em gặp khó khăn về tài chính. Có em bắt đầu một mối quan hệ tình cảm rồi lần đầu trải qua đổ vỡ. Có những em ở giữa Hà Nội đông đúc, có hàng nghìn người kết nối trên mạng xã hội, nhưng vẫn cảm thấy rất cô đơn. Rồi còn những rủi ro của thế giới hôm nay: lừa đảo trực tuyến, vay nợ, chi tiêu mất kiểm soát, những môi trường và mối quan hệ không lành mạnh, rất nhiều cám dỗ mà một người trẻ mười tám, mười chín tuổi chưa chắc đã đủ trải nghiệm để nhận biết. Nhà trường ý thức rất rõ điều đó. Vì vậy, ULIS không chỉ xây dựng chương trình đào tạo để các em học. Chúng tôi cố gắng xây dựng một hệ sinh thái để các em trưởng thành.

ULIS không chỉ xây dựng chương trình đào tạo để các em học. Chúng tôi cố gắng xây dựng một hệ sinh thái để các em trưởng thành.

Ngay sau đây, các anh chị sẽ được giới thiệu về hành trình mà chúng tôi gọi là “Passport ULISER”: từ những ngày đầu “cất cánh”, đến khám phá bản thân và định hướng, trải nghiệm, kết nối với nghề nghiệp, nghiên cứu – đổi mới sáng tạo, các câu lạc bộ và những cơ hội phát triển khác. Đó là cách Nhà trường muốn biến bốn năm đại học thành nhiều hơn bốn năm đi học.

TS Đỗ Tuấn Minh – Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS) phát biểu tại Hội nghị gặp mặt phụ huynh khoá QH.2026 được tổ chức vào ngày 30/9/2026. Trước đó, năm 2020 ông cũng đã viết một tâm thư để giảng viên giảm tải, giảm yêu cầu, giảm kỳ vọng vào sinh viên được "viral" trên mạng xã hội.

Nhưng chúng tôi cũng hiểu rất rõ một điều: Nhà trường có thể xây rất nhiều hệ thống hỗ trợ. Nhưng không hệ thống nào thay thế được một gia đình biết lắng nghe. Có những tín hiệu mà thầy cô nhìn thấy trước. Nhưng cũng có những điều chỉ cha mẹ mới nhận ra. Một cuộc điện thoại ngắn hơn bình thường. Một đứa con vốn hay kể chuyện bỗng không muốn nói gì nữa. Một khoản tiền bất thường. Một sự thay đổi trong giọng nói. Một câu: “Con ổn mà” – nhưng cha mẹ biết rằng hình như con không thật sự ổn.

Vì vậy, chúng ta cần nhau. Không phải để cùng nhau quản lý một sinh viên. Mà để cùng nhau đỡ lấy một người trẻ khi các em thực sự cần được đỡ. Và chính vì vậy, tôi rất mong sau cuộc gặp hôm nay chúng ta xây dựng được một hệ thống thông tin thật sự hai chiều. Nhà trường cần giúp phụ huynh biết: con mình đang học trong môi trường như thế nào, những mốc quan trọng trong bốn năm là gì, khi có vấn đề thì liên hệ với ai, ở đâu có dịch vụ tư vấn và hỗ trợ. Ngược lại, khi gia đình nhận thấy những dấu hiệu bất thường, chúng tôi cũng mong phụ huynh đừng chờ đến khi vấn đề trở nên quá lớn mới tìm đến Nhà trường.

Trong bài trình bày sau đây, các anh chị sẽ được giới thiệu cụ thể hơn về giáo viên chủ nhiệm, khoa đào tạo, các phòng chức năng, mentor sinh viên, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên, hoạt động tư vấn tâm lý và cả hệ thống thông tin riêng dành cho phụ huynh. Tôi muốn chúng ta hình thành một nguyên tắc rất đơn giản:

Phát hiện sớm. Trao đổi sớm. Và hỗ trợ đúng lúc.

Không đợi một khó khăn nhỏ trở thành khủng hoảng.

Nhưng đến đây, tôi cũng muốn chia sẻ một điều mà có lẽ khó hơn rất nhiều đối với những người làm cha, làm mẹ. Đó là học cách tin con.

Chúng ta họp phụ huynh không phải để thiết lập thêm một hệ thống giám sát các em. Nếu sau cuộc họp này, cha mẹ kiểm tra mọi điểm số, hỏi mọi lịch học, muốn biết con đang ở đâu từng giờ, gọi cho giáo viên mỗi khi con gặp một chuyện nhỏ… thì có lẽ chúng ta đã đi quá xa.

Các em đã bước vào tuổi trưởng thành. Các em cần được phép tự quyết định. Cần có quyền đôi khi quyết định chưa đúng. Cần được tự xử lý một khó khăn. Cần có những khoảng riêng tư. Và thậm chí, cần có một vài lần vấp ngã.

Bởi vì:

Nếu cha mẹ giải quyết mọi vấn đề thay cho con, chúng ta có thể giúp con tránh được một khó khăn hôm nay – nhưng cũng có thể vô tình lấy đi một cơ hội trưởng thành của con ngày mai.

Vì thế, điều tôi mong muốn ở sự đồng hành của gia đình có thể gói lại trong bốn điều:

Quan tâm – nhưng không kiểm soát.

Lắng nghe – trước khi phán xét.

Đồng hành – nhưng không làm thay.

Và tin tưởng – để con được trưởng thành.

Tôi nghĩ bốn điều này nói thì rất dễ. Làm mới khó. Tôi cũng là một người cha, nên tôi hiểu cảm giác đó. Bởi khi yêu thương một người, phản xạ tự nhiên nhất của chúng ta là muốn bảo vệ. Nhưng có lẽ một biểu hiện cao hơn của tình yêu thương là: biết trao cho con đủ tự do để con có thể lớn lên”.

Có lẽ một biểu hiện cao hơn của tình yêu thương là: biết trao cho con đủ tự do để con có thể lớn lên.

TS Đỗ Tuấn Minh khẳng định: “Trong bài trình bày ngay sau phần phát biểu của tôi, các anh chị sẽ nhìn thấy hành trình ULIS của các em như một chuyến đi với nhiều “trạm”.

Tôi rất thích hình ảnh ấy. QH2026 vừa mới cất cánh.

Phía trước các em còn một hành trình rất dài. Nhà trường sẽ đồng hành. Thầy cô sẽ đồng hành. Bạn bè sẽ đồng hành.

Và gia đình chắc chắn vẫn luôn ở đó. Nhưng xin hãy nhớ: Chúng ta không bay thay các em. Vai trò của chúng ta là tạo cho các em một đường băng đủ tốt để cất cánh, một hệ thống đủ an toàn khi gặp khó khăn, và quan trọng nhất – niềm tin rằng các em có thể tự điều khiển hành trình của chính mình.

Bốn năm nữa, điều tôi mong chờ không chỉ là QH2026 tốt nghiệp với những tấm bằng đẹp. Tôi mong chúng ta có thể cùng nhìn thấy những người trẻ độc lập hơn, bản lĩnh hơn, tử tế hơn, biết chịu trách nhiệm hơn và biết mình muốn sống cuộc đời như thế nào.

Nếu làm được như vậy, tôi nghĩ cả Nhà trường và gia đình đều đã hoàn thành một phần rất đẹp trong vai trò những nhà giáo dục của mình.

Một lần nữa, thay mặt Nhà trường, xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của tất cả các bậc phụ huynh. Gia đình và ULIS – chúng ta hãy cùng nhau kiến tạo cơ hội, nhưng hãy để chính các em là người bước đi và trưởng thành trên những cơ hội ấy”.