Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tham dự buổi tọa đàm có Tiến sĩ Lê Văn Hưởng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp); đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp cùng cán bộ, giảng viên và hơn 200 sinh viên Trường Đại học Tiền Giang.

Tiến sĩ Lê Văn Hưởng phát biểu tại buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu, giảng viên và sinh viên được nghe các chuyên gia chia sẻ 2 chuyên đề về ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ máy bay không người lái (UAV/Drone). Trong đó, ông Nguyễn Văn Lượng, chuyên gia AI ứng dụng, Công ty Cổ phần Drone - UAV STK trình bày chuyên đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực tiễn - Từ nhận thức đến hành động”, tập trung giới thiệu xu hướng phát triển AI, các công cụ hỗ trợ tìm kiếm, tổng hợp, phân tích thông tin, xử lý dữ liệu và tự động hóa công việc. Đồng thời, hướng dẫn cách lựa chọn, sử dụng AI hiệu quả, an toàn, có trách nhiệm, chú trọng kiểm chứng thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tiến sĩ Lương Việt Quốc, Tổng Giám đốc Công ty Realtime Robotics Việt Nam, trình bày tham luận tại buổi tọa đàm.

Tiến sĩ Lương Việt Quốc, Tổng Giám đốc Công ty Realtime Robotics Việt Nam, giới thiệu về công nghệ UAV Việt Nam, quá trình nghiên cứu, làm chủ công nghệ và các giải pháp ứng dụng trong thực tiễn. Nhiều lĩnh vực có tiềm năng ứng dụng UAV được đề cập như: Nông nghiệp thông minh, khảo sát địa hình, quản lý hạ tầng, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cùng đại biểu, giảng viên và sinh viên trao đổi về khả năng ứng dụng UAV và AI trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu khoa học; những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và cơ hội nghề nghiệp đối với nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Tùng, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang, cho biết, trong bối cảnh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, AI và UAV đang mở ra nhiều phương thức mới, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả công việc trên nhiều lĩnh vực.

Đối với tỉnh Đồng Tháp và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, việc tiếp cận, nghiên cứu và ứng dụng hiệu quả các công nghệ mới có ý nghĩa thiết thực trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.