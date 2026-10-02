Trường Đại học Tiền Giang: Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2026

* Điều kiện dự tuyển: Có bằng Thạc sĩ trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên đại học hoặc chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học.

* Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định 259/2026/NĐ-CP).

- Bản sao bằng thạc sĩ/tiến sĩ chuyên ngành dự tuyển.

- Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên đại học hoặc chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học.

- Bản sao chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có).

- Giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế trong thời hạn 6 tháng kể từ lúc khám đến khi nộp hồ sơ dự tuyển.

* Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 23 tháng 10 năm 2026.

* Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Tiền Giang (Phòng B141), ấp Thân Bình, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

* Thời gian thi tuyển: trong tháng 11 năm 2026. Trường sẽ có thông báo cụ thể đến thí sinh.

Thí sinh xem chi tiết tại https://tgu.edu.vn hoặc liên hệ số điện thoại: 02733 877 847 để được giải đáp.