Trường Đại học Tiền Giang phát động hưởng ứng UpRace Flagship Event 2026

Tham dự chương trình có đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Vì Tuổi trẻ vùng cao và hải đảo, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu; cùng lãnh đạo, viên chức, người lao động và đông đảo sinh viên Trường Đại học Tiền Giang.

Đại biểu cùng viên chức, người lao động và sinh viên nhà trường tại chương trình.

Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe gắn với các hoạt động vì cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, đại diện Trường Đại học Tiền Giang nhấn mạnh ý nghĩa của việc tham gia UpRace Flagship Event 2026 trong việc khuyến khích viên chức, người lao động và sinh viên hình thành thói quen vận động, nâng cao sức khỏe, tăng cường giao lưu, gắn kết và phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội.

Đồng chí Trương Mỹ Hoa cùng lãnh đạo, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Tiền Giang đi bộ hưởng ứng UpRace Flagship Event 2026.

Điểm nổi bật của chương trình là mỗi km chạy bộ hoặc đi bộ được ghi nhận trên nền tảng UpRace sẽ góp phần tạo nguồn lực cho các hoạt động thiện nguyện. Theo nội dung chương trình, mỗi km thành tích được quy đổi thành 1.000 đồng đóng góp vào Quỹ Vì Tuổi trẻ vùng cao, góp phần hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

Chương trình thu hút đông đảo sinh viên nhà trường tham gia.

Tại buổi lễ, đồng chí Trương Mỹ Hoa chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động chạy bộ cộng đồng, qua đó lan tỏa thông điệp mỗi bước chân không chỉ mang lại lợi ích cho sức khỏe, mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, chung tay vì cộng đồng. Hoạt động cũng góp phần tăng cường sự gắn kết giữa Trường Đại học Tiền Giang với các tổ chức, câu lạc bộ có những hoạt động hướng về biển, đảo quê hương.

Sau phần phát động, lãnh đạo nhà trường cùng đại biểu, giảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên tham gia đi bộ hưởng ứng với cự ly 3 km trong khuôn viên trường, tạo không khí sôi nổi, đoàn kết và tràn đầy năng lượng.

UpRace Flagship Event 2026 diễn ra trực tuyến từ ngày 10-10 đến 1-11-2026. Người tham gia có thể chủ động lựa chọn thời gian, địa điểm chạy bộ hoặc đi bộ và ghi nhận thành tích trên nền tảng UpRace. Chương trình góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, đồng thời kết nối những hành động thiết thực vì cộng đồng.