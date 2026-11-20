Quang cảnh buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hữu Chí, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp); Trần Văn Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp; lãnh đạo nhà trường, các thế hệ nhà giáo, viên chức; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đối tác.

Đồng chí Nguyễn Hữu Chí, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp), phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Tùng, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang, gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, viên chức và người lao động tâm huyết, đóng góp cho sự phát triển của Trường Đại học Tiền Giang.

Đồng thời, ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ đang công tác, dù ở vị trí giảng dạy, quản lý hay phục vụ đều có những đóng góp quan trọng vào hoạt động chung của Nhà trường.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Tùng, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang, phát biểu tại buổi lễ.

Quyền Hiệu trưởng Lê Minh Tùng nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng đào tạo, đổi mới quản trị đại học, chuyển đổi số và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, Nhà trường cần tiếp tục đổi mới, thích ứng và phát huy tinh thần đoàn kết.

Lãnh đạo nhà trường mong muốn đội ngũ viên chức, người lao động tiếp tục đồng hành, mạnh dạn đóng góp ý kiến, đề xuất sáng kiến; đồng thời, cam kết tăng cường lắng nghe, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy năng lực.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Nhà trường đọc Thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; đại diện các thế hệ lãnh đạo, sinh viên và khách mời phát biểu chúc mừng, tri ân đội ngũ nhà giáo.

Các đại biểu tham dự buổi lễ chụp ảnh lưu niệm.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Tùng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Phương, Trưởng phòng Quản lý cơ sở vật chất và Thạc sĩ Trần Thanh Phong, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục quốc phòng và Thể chất. Đây là phần thưởng cao quý của Nhà nước ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.