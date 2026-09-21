Trường Đại học Tiền Giang đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57-NQ/TW

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Tùng, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang, cho biết, năm học 2025 - 2026, nhà trường triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hợp tác quốc tế, gắn với nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Bùi Quang Thịnh, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, báo cáo tóm tắt kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW năm học 2025 - 2026. Theo đó, nhà trường có 4 đề tài nghiên cứu khoa học của viên chức được nghiệm thu cấp tỉnh; 37 đề tài cấp trường của viên chức và sinh viên được nghiệm thu đạt từ khá trở lên. Nhà trường đang triển khai 47 nhiệm vụ khoa học - công nghệ, gồm 4 nhiệm vụ cấp tỉnh, 32 đề tài của viên chức và 11 đề tài của sinh viên.

Hoạt động công bố khoa học có 245 bài báo thuộc danh mục được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm, trong đó 76 bài trên các tạp chí khoa học quốc tế, gồm: 26 bài thuộc Web of Science, 45 bài thuộc Scopus và 5 bài đăng trên các tạp chí quốc tế khác có mã số ISSN.

Nhà trường cũng thành lập 3 nhóm nghiên cứu về vật liệu tiên tiến và kết cấu thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo; toán ứng dụng và khoa học dữ liệu; phân tích cấu hình mờ trong kế toán - kinh tế. Nghiên cứu khoa học sinh viên có 18 đề tài của 43 sinh viên được nghiệm thu.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe tham luận về chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, giải pháp nâng cao chất lượng công bố quốc tế, phát triển nhóm nghiên cứu; đồng thời, trao đổi kinh nghiệm trong triển khai khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hợp tác giữa nhà trường với các cơ quan, doanh nghiệp.

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Vũ, Bí thư Đảng ủy nhà trường khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Tùng, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Phát biểu bế mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Tùng đánh giá việc triển khai nghị quyết trong năm học qua có những chuyển biến tích cực, song nhà trường cần tiếp tục quan tâm về nguồn lực cho khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, khả năng hình thành các nhiệm vụ lớn, sản phẩm sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và liên kết với doanh nghiệp.

Giai đoạn 2026 - 2030, nhà trường tập trung nâng cao chất lượng, tác động của hoạt động khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển các nhóm nghiên cứu; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ gắn với thực tiễn tỉnh Đồng Tháp và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp trong quản lý, đào tạo, nghiên cứu; mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, địa phương, viện nghiên cứu và các đối tác quốc tế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Tùng yêu cầu các nội dung thống nhất tại hội nghị được cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ và sản phẩm của từng đơn vị, xác định rõ đầu mối, tiến độ và kết quả cần đạt, bảo đảm việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW đi vào thực chất.

Dịp này, Trường Đại học Tiền Giang khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.