Khuôn viên Trường Đại học Thương mại. Ảnh: IT

Ngày 26/11, Trường Đại học Thương mại tổ chức hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan về chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2026.

Tại hội thảo, nhà trường công bố dự kiến mở 5 chương trình đào tạo mới, gồm: Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ACCA (chương trình tiên tiến, thuộc ngành Kiểm toán); Truyền thông số (chương trình đào tạo chuẩn, thuộc ngành Công nghệ truyền thông); Tiếng Hàn thương mại (chương trình đào tạo chuẩn, thuộc ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc);

Hải quan và Thương mại quốc tế (chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế, thuộc ngành Kinh doanh quốc tế); Kinh tế và Quản lý môi trường (chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế, thuộc ngành Quản lý kinh tế).

Đại diện nhà trường cho biết, 3 chương trình gồm Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ACCA, Hải quan và Thương mại quốc tế, Kinh tế và Quản lý môi trường dự kiến tuyển sinh từ năm 2027.

Hai chương trình còn lại là Tiếng Hàn thương mại và Truyền thông số đang được nhà trường xem xét thời điểm tuyển sinh, có thể từ năm 2027 hoặc 2028.

Năm 2026, Trường Đại học Thương mại tuyển sinh 5.800. Điểm chuẩn vào trường động từ 21,5 - 26,5 điểm. Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) có điểm chuẩn cao nhất trường - 26,5 điểm.