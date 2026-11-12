Trường Đại học Thủ Dầu Một đổi mới, nâng tầm chất lượng đào tạo

Trường ĐH Thủ Dầu Một phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 16 chương trình đào tạo của nhà trường

PGS.TS Lê Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Thủ Dầu Một phát biểu chào mừng tại phiên khai mạc đợt khảo sát chính thức

Đợt khảo sát gồm 14 chương trình đào tạo trình độ đại học và 2 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, theo tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT tại Thông tư số 04/2025/TT-BGDĐT. Các chương trình thuộc nhiều lĩnh vực như đào tạo giáo viên, Công nghệ kỹ thuật kỹ thuật, Nghệ thuật, Du lịch, Máy tính và công nghệ thông tin… Trước đó, ngày 29-10-2026, Đoàn đánh giá ngoài đã tiến hành khảo sát sơ bộ, làm việc với Ban lãnh đạo nhà trường về các vấn đề liên quan đến công tác đánh giá ngoài, khảo sát một số minh chứng, các khâu chuẩn bị và thảo luận, thống nhất các yêu cầu cho đợt khảo sát chính thức.

Ngay sau khi lễ khai mạc, Đoàn đánh giá ngoài thực hiện quan sát và dự giờ tại lớp học của ngành Âm nhạc

PGS.TS Lê Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một, cho biết đến nay, hơn 50% chương trình đào tạo của trường đã được kiểm định trong nước và quốc tế, trong đó có 8 chương trình đạt chuẩn AUN-QA. Trường Đại học Thủ Dầu Một xác định kiểm định chất lượng chương trình đào tạo không chỉ là yêu cầu trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục mà còn là cam kết về trách nhiệm của Nhà trường đối với người học và xã hội.

Lãnh đạo các đơn vị chức năng trao đổi với Đoàn chuyên gia về công tác quản lý, điều hành và phối hợp triển khai các hoạt động bảo đảm chất lượng đào tạo

Đợt khảo sát diễn ra từ ngày 11 đến 14-11. Các đoàn đánh giá ngoài tiến hành nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra minh chứng, khảo sát thực tế và làm việc với các bên liên quan. Qua đó, Đoàn đánh giá ngoài sẽ giúp nhà trường nhận diện những điểm mạnh, xác định nội dung cần cải tiến, để nhà trường tiếp tục hoàn thiện chương trình và nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng thực chất, bền vững.