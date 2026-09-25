Trường Đại học Thông tin liên lạc chào đón tân học viên, sinh viên năm 2026

Chiều 25-9, Trường Đại học Thông tin liên lạc tổ chức chương trình chào đón tân học viên, sinh viên năm 2026 với chủ đề “Welcome to the future - Chào đón thế hệ công nghệ mới”. Dự, chỉ đạo có Đại tá, PGS-TS Lê Xuân Hùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Thông tin liên lạc; Đại tá, PGS-TS Nguyễn Trọng Vĩnh - Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Hoạt động giao lưu, tọa đàm tại chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, các tân học viên, sinh viên được giao lưu, định hướng học tập và nghề nghiệp thông qua tọa đàm “Chọn ngành - Chọn nghề - Chọn tương lai”; nghe đại diện doanh nghiệp, chuyên gia chia sẻ về xu hướng công nghệ, kinh nghiệm lựa chọn ngành, nghề và những kỹ năng cần thiết để trở thành “kỹ sư toàn cầu”. Đây cũng là dịp để học viên, sinh viên có thêm góc nhìn thực tiễn về ngành Công nghệ thông tin và Kỹ thuật điện tử - viễn thông, từ đó chủ động xây dựng lộ trình học tập, phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT Chi nhánh Khánh Hòa trao học bổng cho thủ khoa 2 ngành học.

Dịp này, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT chi nhánh Khánh Hòa trao 2 suất học bổng trị giá 2 triệu đồng/suất cho thủ khoa ngành Kỹ thuật điện tử, viễn thông và ngành Công nghệ thông tin; Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Công nghệ HKT trao 20 suất học bổng, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phát Đạt Nha Trang trao 10 suất học bổng, Công ty TNHH Nha Trang thế hệ mới trao 10 suất học bổng tặng các học viên nhà trường, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Qua đó, góp phần động viên học viên, sinh viên có thành tích trong học tập; thể hiện sự đồng hành của doanh nghiệp với nhà trường trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ.

Đại diện các doanh nghiệp trao học bổng cho sinh viên.

Đại diện các doanh nghiệp trao học bổng cho học viên.

Thông qua chương trình, Trường Đại học Thông tin liên lạc hướng đến tạo động lực, truyền cảm hứng học tập, rèn luyện và phát triển nghề nghiệp cho tân học viên, sinh viên; đồng thời khẳng định định hướng đào tạo gắn với thực tiễn, công nghệ mới và nhu cầu của thị trường lao động.