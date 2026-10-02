Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng vô địch giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc

Đội tuyển bóng chuyền nữ Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng chuyền Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026. Ảnh do nhà trường cung cấp

Mùa giải 2026 ghi nhận quy mô lớn của bóng chuyền sinh viên trên toàn quốc khi có 116 đội bóng tham dự vòng loại. Trong gần một tháng, các đội lần lượt tranh tài tại ba khu vực. Hơn 150 trận đấu đã diễn ra trước khi 16 tấm vé vào vòng chung kết được xác định ở nội dung dành cho nam và nữ.

Vòng chung kết giải đấu diễn ra từ ngày 27/9 đến 1/10 tại Nhà thi đấu đa năng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (Hải Phòng). Ở nội dung dành cho nữ, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng là đại diện của miền Trung, tranh tài cùng các đội: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Thăng Long.

Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng có hành trình lên ngôi vô địch giàu cảm xúc. Ngay ở trận ra quân vòng bảng, đội bóng đến từ Đà Nẵng để Đại học Quốc gia Hà Nội ngược dòng 1-2. Tuy nhiên, thất bại ấy không làm đội bóng chùn bước mà trở thành động lực để toàn đội bứt phá mạnh mẽ trong chặng đường còn lại.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng trải qua hành trình thi đấu ấn tượng từ vòng loại khu vực miền Trung đến vòng chung kết toàn quốc. Ảnh: THÀNH DANH

Kể từ sau trận thua đó, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng thể hiện phong độ gần như hoàn hảo khi toàn thắng tất cả trận đấu với cùng tỷ số 2-0, không để mất thêm bất cứ set đấu nào. Trong màn tái đấu ở trận chung kết mùa giải, đội bóng đến từ Đà Nẵng đánh bại Đại học Quốc gia Hà Nội 2-0 để nâng cao chiếc cúp vô địch.

Trong hành trình lên ngôi vô địch của Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, Hồ Thị Kim Dung là một trong những nhân tố nổi bật và được vinh danh Vận động viên nữ xuất sắc nhất giải.

Theo Huấn luyện viên Lê Huy Hà, chức vô địch là thành quả sau nhiều nỗ lực, sự đoàn kết và tinh thần thi đấu hết mình của tập thể đội bóng. Đây cũng là dấu mốc ý nghĩa đối với Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng sau 3 năm giải đấu mới được tổ chức trở lại.