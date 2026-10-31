Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng giành 9 huy chương tại Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc

Đại hội diễn ra tại Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 19-30/10, quy tụ sinh viên, vận động viên đến từ các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước. Tham gia đại hội, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng góp mặt ở môn điền kinh với đoàn gồm 13 thành viên, trong đó có 3 giảng viên và 10 vận động viên.

Kết quả, trường giành 2 Huy chương Vàng và 7 Huy chương Đồng. Vận động viên Y Danh Danh là gương mặt nổi bật khi mang về 2 Huy chương Vàng nội dung chạy 800m và 1.500m nữ; 1 Huy chương Đồng nội dung tiếp sức 4x100m nữ. Ngoài chạy các cự ly, các vận động viên giành Huy chương Đồng ở nội dung nhảy cao, nhảy xa và đẩy tạ nam nữ.

Kết quả tại đại hội góp phần lan tỏa hình ảnh sinh viên nhà trường năng động, bản lĩnh, giàu nhiệt huyết; đồng thời thể hiện ý nghĩa của việc gắn kết đào tạo với thực tiễn thi đấu, tạo điều kiện để sinh viên phát huy năng lực chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành qua từng thử thách.