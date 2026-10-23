Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng dự vòng chung kết Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc

Tham gia đại hội, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng góp mặt ở môn điền kinh với đoàn gồm 13 thành viên, trong đó có 3 giảng viên và 10 vận động viên. Các vận động viên nhà trường tranh tài từ ngày 22 - 25/10 ở nội dung: chạy 100m nam, 200m nam, 400m nữ, 800m nam và nữ, 1.500m nam và nữ; nhảy cao nữ, nhảy xa nữ; đẩy tạ nữ; chạy tiếp sức 4x100m nam và nữ. Các nội dung thi đấu đòi hỏi vận động viên phát huy tối đa tốc độ, sức bền, kỹ thuật và khả năng phối hợp.

Tham gia vòng chung kết Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc là cơ hội để sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao trình độ chuyên môn; lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục - thể thao, ý chí vươn lên và hình ảnh sinh viên năng động, tự tin, giàu nhiệt huyết.