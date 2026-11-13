Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong giảng dạy

Điểm nhấn của hội giảng năm nay là khuyến khích giảng viên tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác học liệu số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng, tổ chức bài giảng. Qua đó, đổi mới phương pháp truyền đạt kiến thức, nâng cao hiệu quả tương tác giữa giảng viên và người học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học và chuyển đổi số.

Lãnh đạo Trường Đại học Thể dục và thể thao Bắc Ninh và các giảng viên tham gia hội giảng năm 2026.

Các giảng viên tham gia trình bày theo hai hình thức: Lý thuyết và thực hành, thời lượng 45 phút mỗi bài. Các giờ giảng được tổ chức trực tiếp tại giảng đường, nhà tập và sân tập của nhà trường, với đối tượng học tập là học sinh, sinh viên, học viên.

Các bài giảng được đánh giá nghiêm túc, công bằng, khách quan, tập trung vào chất lượng chuyên môn, năng lực sư phạm và khả năng vận dụng phương pháp giảng dạy phù hợp. Hội giảng là cơ hội để nhà trường phát hiện những bài giảng chất lượng, phương pháp giảng dạy hiệu quả, đồng thời tạo môi trường để giảng viên giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn.

Hội giảng kéo dài đến ngày 19/11, là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 67 năm thành lập trường (1959-2026) và 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm trường (14/12/1961-14/12/2026). Thông qua hoạt động này, nhà trường tiếp tục khuyến khích đội ngũ giảng viên tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; khẳng định vị thế hàng đầu cả nước về đào tạo nguồn nhân lực thể dục thể thao chất lượng cao trong giai đoạn mới của quê hương.