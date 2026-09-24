Trường Đại học Thành Đô dành 47 tỷ đồng học bổng Unigo đồng hành cùng tân sinh viên

Không chỉ hỗ trợ về tài chính, chương trình còn thể hiện định hướng đồng hành cùng người học, tiếp thêm động lực để thế hệ sinh viên mới tự tin bắt đầu hành trình đại học.

47 tỷ đồng học bổng tiếp sức hành trình đại học

Bước vào giảng đường đại học là một cột mốc quan trọng, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với mỗi tân sinh viên. Bên cạnh việc lựa chọn ngành học, môi trường đào tạo và cơ hội nghề nghiệp, chi phí học tập cũng là một trong những vấn đề được người học và gia đình quan tâm.

Với định hướng lấy người học làm trung tâm, năm 2026, Trường Đại học Thành Đô triển khai các suất học bổng Unigo dành cho tân sinh viên với tổng trị giá 47 tỷ đồng, hướng tới việc tạo thêm điều kiện để sinh viên yên tâm học tập, phát triển năng lực và theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp.

Trường Đại học Thành Đô triển khai các suất học bổng Unigo dành cho tân sinh viên với tổng trị giá 47 tỷ đồng.

Các chính sách học bổng dành cho tân sinh viên năm 2026 gồm: 150 suất Học bổng Cộng đồng: hỗ trợ 100% học phí toàn khóa và ký túc xá; 140 suất Học bổng Tài năng: hỗ trợ 50% học phí toàn khóa; 340 suất Học bổng Tiếp sức: hỗ trợ 30% học phí toàn khóa.

Không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về tài chính, mỗi suất học bổng còn là sự ghi nhận và khích lệ tinh thần học tập, tạo thêm động lực để sinh viên chủ động phát triển bản thân trong những năm tháng đại học.

Thông qua chính sách học bổng, Nhà trường hướng tới mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, ghi nhận những nỗ lực của người học và tạo điều kiện để sinh viên phát huy năng lực cá nhân, từng bước xây dựng hành trang cho tương lai.

THADO SAY HI 2026 – “Khởi đầu chương rực rỡ nhất”

Cùng với hoạt động trao học bổng, THADO SAY HI 2026 – Khởi đầu chương rực rỡ nhất, diễn ra ngày 23/9/2026, còn là điểm hẹn giao lưu văn hóa – nghệ thuật dành cho tân sinh viên K22 và cộng đồng sinh viên Trường Đại học Thành Đô.

THADO SAY HI 2026 – Khởi đầu chương rực rỡ nhất là điểm hẹn giao lưu văn hóa – nghệ thuật dành cho tân sinh viên K22 và cộng đồng sinh viên Trường Đại học Thành Đô.

Nếu những suất học bổng mở ra động lực cho hành trình học tập, thì không gian của THADO SAY HI 2026 mang đến cơ hội để sinh viên kết nối, thể hiện cá tính và lưu giữ những dấu ấn đầu tiên của tuổi trẻ tại giảng đường đại học.

Sân khấu chương trình có sự góp mặt của 9 đội thi nhảy hiện đại đến từ sinh viên Trường Đại học Thành Đô, cùng dàn khách mời gồm MC Quân K Đi Vào Bar, MC Hype Lee, DJ TZO và nhóm nhảy KATICREW, mang đến một không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động.

Sân khấu chương trình có sự góp mặt của MC Quân K Đi Vào Bar, MC Hype Lee, DJ TZO và nhóm nhảy KATICREW mang đến một không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động.

Đặc biệt, chương trình còn tổ chức hoạt động Lucky Draw với nhiều phần quà dành cho sinh viên tham dự, trong đó nổi bật là xe máy điện VinFast Evo Grand.

Chiếc xe máy điện – món quà thiết thực đồng hành cùng tân sinh viên trên hành trình đến giảng đường, trải nghiệm tuổi trẻ và chủ động mỗi ngày.

Từ học bổng, hoạt động trải nghiệm đến không gian giao lưu văn hóa – nghệ thuật, THADO SAY HI 2026 được kỳ vọng trở thành một trong những dấu ấn mở đầu đáng nhớ dành cho K22, đồng thời kết nối thế hệ sinh viên mới với hành trình 22 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Thành Đô.

Đồng hành với người học trên hành trình trưởng thành

Tại Trường Đại học Thành Đô, hành trình của sinh viên không chỉ giới hạn trong những giờ học trên giảng đường. Nhà trường định hướng xây dựng môi trường học tập gắn với trải nghiệm, thực hành, hoạt động cộng đồng và kết nối doanh nghiệp, qua đó giúp sinh viên từng bước hình thành kiến thức chuyên môn, kỹ năng và khả năng thích ứng với môi trường nghề nghiệp.

Trường Đại học Thành Đô xây dựng môi trường học tập gắn với trải nghiệm, thực hành, hoạt động cộng đồng và kết nối doanh nghiệp, giúp sinh viên phát triển kiến thức, kỹ năng và khả năng thích ứng nghề nghiệp.

Chính sách học bổng Unigo vì vậy là một phần trong định hướng đồng hành dài hạn cùng người học. Từ hỗ trợ tài chính, môi trường học tập đến các hoạt động trải nghiệm và kết nối, sinh viên được khuyến khích chủ động khám phá năng lực, theo đuổi mục tiêu và xây dựng con đường phát triển của riêng mình.

Đặc biệt với tân sinh viên K22, những suất học bổng được trao ngay trong giai đoạn đầu của hành trình đại học còn mang ý nghĩa như một lời chào, một sự khích lệ và niềm tin dành cho thế hệ sinh viên mới.

22 năm vun đắp tri thức, mở ra hành trình của thế hệ mới

THADO SAY HI 2026 diễn ra trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 22 năm thành lập Trường Đại học Thành Đô (30/11/2004 – 30/11/2026). Đây cũng là thời điểm một thế hệ sinh viên mới chính thức bắt đầu hành trình học tập, trải nghiệm và trưởng thành tại Thành Đô.

THADO SAY HI 2026 diễn ra trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 22 năm thành lập Trường Đại học Thành Đô (30/11/2004 – 30/11/2026).

Trải qua 22 năm xây dựng và phát triển, từ một trong những trường đại học tư thục được thành lập trong giai đoạn đầu của hệ thống giáo dục đại học ngoài công lập tại Việt Nam, Trường Đại học Thành Đô từng bước khẳng định vị thế và chất lượng đào tạo. Năm 2025, Nhà trường đạt QS Stars 4 sao; năm 2026 tiếp tục được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, ghi dấu những bước tiến trong quá trình chuẩn hóa và nâng cao chất lượng.

Trên nền tảng đó, Trường Đại học Thành Đô phát triển theo định hướng đa ngành, đa lĩnh vực, chú trọng gắn kết giữa đào tạo với thực tiễn và doanh nghiệp; tăng cường trải nghiệm, kỹ năng thực hành, năng lực thích ứng nghề nghiệp và khả năng hội nhập quốc tế cho sinh viên.

22 năm là hành trình vun đắp tri thức, nhưng cũng là hành trình của những thế hệ tiếp nối. Mỗi thế hệ sinh viên đến với Thành Đô mang theo những ước mơ, khát vọng và câu chuyện riêng; để từ những giá trị đã được kiến tạo, tiếp tục viết thêm những dấu mốc mới trên hành trình phát triển của Nhà trường.

Trong ý nghĩa đó, hoạt động trao học bổng Unigo cho tân sinh viên K22 tại THADO SAY HI 2026 không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính, mà còn mang ý nghĩa truyền cảm hứng và tiếp nối ngọn lửa tri thức giữa các thế hệ Thadoers. Mỗi suất học bổng được trao đi là một cơ hội được mở ra, gửi gắm niềm tin để sinh viên tự tin học tập, nuôi dưỡng khát vọng và chủ động kiến tạo tương lai.

Trao học bổng Unigo cho tân sinh viên K22 không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính, mà còn mang ý nghĩa truyền cảm hứng và tiếp nối ngọn lửa tri thức giữa các thế hệ Thadoers.